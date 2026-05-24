Luce calda sul Carlos Belmonte, tensione che cresce lentamente e quella sensazione tipica delle ultime giornate, quando ogni partita sembra trascinarsi dietro il peso di un’intera stagione. Albacete e Real Sociedad B scenderanno in campo domenica 24 maggio alle ore 16:15 in una sfida che vale molto più della semplice classifica. Da una parte una squadra che ha ritrovato fiducia e continuità, dall’altra un gruppo giovane che continua a inseguire equilibrio e maturità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ALBACETE-REAL SOCIEDAD B CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ALBACETE-REAL SOCIEDAD B SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Albacete-Real Sociedad B in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

L’Albacete Balompié arriva all’appuntamento nel momento migliore degli ultimi mesi. Le tre vittorie consecutive hanno cambiato il clima attorno alla squadra e restituito serenità a un ambiente che qualche settimana fa sembrava nervoso e fragile. Il successo contro il Cordoba ha confermato una squadra concreta, capace di colpire senza avere bisogno di controllare il possesso per lunghi tratti.

La Real Sociedad B invece continua a vivere una stagione fatta di alti e bassi. Il talento non manca, così come la qualità tecnica nel palleggio, ma i risultati recenti raccontano una squadra che fatica ancora a trasformare il gioco prodotto in punti pesanti. Anche nel pareggio contro il Mirandes sono emerse buone trame offensive alternate però a momenti di difficoltà difensiva.

Probabili formazioni

L’Albacete dovrebbe confermare il 4-4-2 che nelle ultime settimane ha dato maggiore equilibrio e solidità alla squadra. In porta ci sarà Marino, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Aguado, Lluis Lopez, Pepe Sanchez e Neva, chiamati soprattutto a mantenere attenzione nelle situazioni di uno contro uno contro gli esterni rapidi della Real Sociedad B. A centrocampo Gamez e Jonathan Gomez avranno il compito di garantire corsa e spinta sulle fasce, con Villar e Pacheco incaricati di gestire ritmo e coperture nella zona centrale del campo. In avanti spazio alla coppia Obeng Gyabaa-Rubio, due attaccanti con caratteristiche differenti ma complementari: fisicità, profondità e presenza costante dentro l’area avversaria.

La Real Sociedad B dovrebbe invece affidarsi a un 4-4-2 molto orientato al possesso palla e alla costruzione dal basso. Arana sarà il portiere, protetto da una difesa formata da Dadie, Calderon, Kita e Agote. Sulle corsie laterali Dani Diaz e Marchal proveranno a dare qualità e accelerazioni, mentre Carbonell e Lebarbier dovranno garantire equilibrio e pulizia tecnica in mezzo al campo. In attacco spazio a Gorosabel e Mariezkurrena, coppia giovane e mobile che cercherà soprattutto di attaccare gli spazi lasciati dalla difesa dell’Albacete.

Albacete (4-4-2): Marino; Aguado, Lluis Lopez, Pepe Sanchez, Neva; Gamez, Villar, Pacheco, Jonathan Gomez; Obeng Gyabaa, Rubio.

Real Sociedad B (4-4-2): Arana; Dadie, Calderon, Kita, Agote; Dani Diaz, Carbonell, Lebarbier, Marchal; Gorosabel, Mariezkurrena.

IL MATCH TRA ALBACETE-REAL SOCIEDAD B SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA