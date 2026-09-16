All'AlbinoLeffe Stadium di Zanica va in scena AlbinoLeffe-Arzignano, sfida valida per la quinta giornata del Girone A di Serie C, in programma giovedì 17 settembre alle ore 18:30. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 5 punti dopo le prime quattro giornate, mentre l'Arzignano ne ha raccolti 4. L'AlbinoLeffe è reduce dallo 0-0 sul campo delle Dolomiti Bellunesi, mentre i giallocelesti hanno perso 1-2 in casa contro il Desenzano. VEDI ALBINOLEFFE-ARZIGNANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

La squadra di Marco Zaffaroni ha raccolto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle prime quattro partite e cerca il secondo successo stagionale. L'Arzignano di Daniele Di Donato ha invece iniziato il campionato con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, Vincitù permette di accedere allo streaming di ALBINOLEFFE-ARZIGNANO.

Dove vedere AlbinoLeffe-Arzignano in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in

, mentre sarà possibile seguire la gara in streaming su

. La programmazione della quinta giornata di Serie C conferma il calcio d'inizio alle 18:30 e la disponibilità dell'intero campionato sulle piattaforme Sky e NOW.

Per cercare AlbinoLeffe-Arzignano nel palinsesto live è necessario:

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AlbinoLeffe-Arzignano: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: AlbinoLeffe-Arzignano

Competizione: Serie C 2026/27, Girone A – 5ª giornata

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 18:30

Stadio: AlbinoLeffe Stadium, Zanica

Diretta TV: Sky Sport 258

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell'AlbinoLeffe

L'

ha raggiunto quota 5 punti dopo quattro giornate. Il percorso della squadra di Zaffaroni comprende il successo esterno sulla Giana Erminio, il pareggio interno con l'Ospitaletto, la sconfitta casalinga contro il Carpi e il recente 0-0 sul campo delle Dolomiti Bellunesi. A Feltre i blucelesti hanno mantenuto la porta inviolata e hanno creato alcune delle occasioni più pericolose, in particolare con Desogus.

Il sistema utilizzato nell'ultima partita è stato il 3-5-2, con Baldi in porta e Sciacca, Potop e Sottini davanti a lui. Barba e Orfei hanno occupato le corsie esterne, mentre Lombardi, Agostinelli e Sassi hanno composto la linea centrale. Zaffaroni potrebbe riproporre una struttura simile anche contro l'Arzignano, ma le scelte definitive saranno legate alle rotazioni imposte dal turno infrasettimanale.

Il momento dell'Arzignano

L'

arriva alla sfida con 4 punti. Dopo il pareggio senza reti sul campo del Lecco e il successo interno per 1-0 sulla Pro Vercelli, sono arrivate le sconfitte contro Ospitaletto e Desenzano. Nell'ultima giornata i giallocelesti hanno perso 1-2 al Dal Molin: dopo una gara rimasta sullo 0-0 fino al 90', il Desenzano ha trovato due reti nel recupero prima del gol di Romio al 96'.

La squadra allenata da

. In ambito societario, c'è stata la recente risoluzione del contratto con Giuseppe Bianchini, formalizzata l'11 settembre.

Le probabili formazioni di AlbinoLeffe-Arzignano

Per l'

dovrebbe essere riproposto l'undici ufficiale schierato da Zaffaroni contro le Dolomiti Bellunesi, terminato 0-0. In quell'occasione il tecnico ha utilizzato il 3-5-2, con Baldi in porta, Sciacca, Potop e Sottini in difesa, Barba e Orfei esterni e Lombardi, Agostinelli e Sassi in mezzo. De Paoli e Desogus hanno formato il tandem offensivo, con Stanzani subentrato già nel primo tempo.

è chiamata ad offrire una prova di forza in uno stadio complicato

Anche per l'Arzignano è probabile una riconferma in blocco dell'undici titolare della sfida persa 1-2 contro il Desenzano. Di Donato potrebbe quindi riproporre il 3-5-2 con Vannucchi in porta, Bassi, De Santis e Milillo in difesa, Cariolato e Bernardi sulle fasce e Castegnaro, Gatti e Lakti in mezzo. Nanni e Mattioli hanno composto la coppia offensiva.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Sciacca, Potop, Sottini; Barba, Lombardi, Agostinelli, Sassi, Orfei; De Paoli, Desogus. Allenatore: Marco Zaffaroni.

ARZIGNANO (3-5-2): Vannucchi; Bassi, De Santis, Milillo; Cariolato, Castegnaro, Gatti, Lakti, Bernardi; Nanni, Mattioli. Allenatore: Daniele Di Donato.