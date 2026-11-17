Alcaraz-Medvedev è il prossimo appuntamento del Gruppo Ivan Lendl: orario, canali televisivi e modalità per seguire la partita online
Sessantanove minuti sono bastati ad Alcaraz per mandare un segnale al torneo. Alcaraz-Medvedev, in programma mercoledì 18 novembre 2026 non prima delle 14:00 all’Inalpi Arena di Torino, dirà quanto lo spagnolo riuscirà a ripetere contro un avversario capace di cambiare profondamente ritmo e geometrie degli scambi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Entrambi hanno aperto le ATP Finals con una vittoria in due set. Il confronto della seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl porterà uno dei due a quota due successi, avvicinandolo alle semifinali. Per definire l’eventuale qualificazione anticipata bisognerà però considerare anche il risultato di Cobolli-Tiafoe, previsto nella sessione serale. SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove vedere Alcaraz-Medvedev in diretta TVAlcaraz-Medvedev sarà trasmessa integralmente su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai canali 201 e 203. Il match fa parte della sessione diurna delle ATP Finals. L’indicazione “non prima delle 14:00” va tenuta presente: l’inizio dipenderà anche dalla conclusione del doppio che precede il singolare nel programma. Le 14 rappresentano quindi il primo orario possibile, con eventuali slittamenti legati all’andamento della sessione. La programmazione in chiaro annunciata per la giornata riguarda invece Cobolli-Tiafoe, in serata su Italia 1. Per Alcaraz-Medvedev la copertura televisiva indicata è quella a pagamento.
L’incontro sarà disponibile su NOW, con il Pass Sport, e attraverso Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. Si potrà così seguire la diretta anche da computer, smartphone e tablet compatibili. Su NOW la visione sarà accessibile inoltre attraverso l’app sui televisori e sugli altri dispositivi supportati. La copertura online accompagnerà l’intero incontro: sarà quindi possibile seguire tutti i game del confronto, dall’inizio fino alla conclusione.
Il momento di Carlos AlcarazIl 6-2 6-2 contro Frances Tiafoe ha mostrato uno spagnolo subito a proprio agio sul campo torinese. Alcaraz ha preso il controllo conquistando i primi quattro game e non ha lasciato all’americano il tempo di costruire una reazione stabile. Il successo arriva dopo i titoli consecutivi di Vienna e Parigi, che hanno alimentato fiducia e continuità nel finale di stagione. L’obiettivo è conquistare per la prima volta le ATP Finals, dopo la finale persa contro Jannik Sinner nell’edizione precedente. Contro Medvedev servirà però una gestione diversa degli scambi. Il russo può restituire profondità anche da posizioni arretrate e obbligare Alcaraz a giocare un colpo in più. Per lo spagnolo sarà importante scegliere quando accelerare, evitando di cercare il vincente soltanto per accorciare gli scambi.
Il momento di Daniil MedvedevMedvedev ha superato Flavio Cobolli per 7-6(4) 6-3, gestendo il momento decisivo del primo set e prendendo maggiore controllo nel secondo. Il servizio gli ha permesso di evitare situazioni di particolare pressione: contro l’italiano non ha concesso palle break. Il russo conosce bene il peso di questo appuntamento. Quella torinese è la sua settima partecipazione alle Finals, torneo vinto nel 2020, e il successo iniziale lo ha rimesso immediatamente al centro della corsa alle semifinali. Contro Alcaraz dovrà conservare l’efficacia della battuta e trovare risposte sufficientemente profonde da frenare l’iniziativa dello spagnolo. Se Carlitos potrà avanzare con regolarità dentro il campo, per Medvedev diventerà più difficile proteggere gli angoli e recuperare sulle variazioni corte.
I precedenti tra Alcaraz e MedvedevAlcaraz conduce 7-3 nei dieci confronti disputati. Il bilancio complessivo favorisce lo spagnolo, mentre gli incontri di questa stagione hanno prodotto una vittoria per parte. Medvedev si è imposto nella semifinale di Indian Wells, sul cemento all’aperto. Alcaraz ha risposto nella semifinale indoor di Vienna, vincendo 6-4 7-6: il precedente più vicino per condizioni di gioco alla sfida torinese. Quel risultato offre un riferimento, senza rendere automatico lo stesso sviluppo. Per Medvedev sarà importante impedire allo spagnolo di comandare gli scambi fin dai primi colpi.
Risposta arretrata e palle corte: dove può decidersi il matchAlcaraz potrebbe sfruttare la posizione arretrata in risposta di Medvedev alternando servizi esterni, discese a rete e palle corte. La variazione sarà più efficace se preparata con un diritto profondo, capace di spingere prima il russo lontano dalla linea. Medvedev dovrà invece cercare profondità con il rovescio e togliere tempo alla preparazione del diritto avversario. Se riuscirà a tenere Alcaraz dietro la linea di fondo, potrà limitare le sue soluzioni offensive; lasciargli palline corte significherebbe concedergli il controllo del punto.
Orario e informazioni essenziali di Alcaraz-Medvedev
- Partita: Carlos Alcaraz-Daniil Medvedev.
- Torneo: Nitto ATP Finals 2026.
- Fase: seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl.
- Data: mercoledì 18 novembre 2026.
- Orario: non prima delle 14:00 italiane.
- Sede: Inalpi Arena di Torino.
- Superficie: cemento indoor.
- Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Formato: al meglio dei tre set.
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