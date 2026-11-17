Sessantanove minuti sono bastati ad Alcaraz per mandare un segnale al torneo. Alcaraz-Medvedev, in programma mercoledì 18 novembre 2026 non prima delle 14:00 all’Inalpi Arena di Torino, dirà quanto lo spagnolo riuscirà a ripetere contro un avversario capace di cambiare profondamente ritmo e geometrie degli scambi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Entrambi hanno aperto le ATP Finals con una vittoria in due set. Il confronto della seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl porterà uno dei due a quota due successi, avvicinandolo alle semifinali. Per definire l’eventuale qualificazione anticipata bisognerà però considerare anche il risultato di Cobolli-Tiafoe, previsto nella sessione serale. SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev in diretta TV

, rispettivamente ai canali. Il match fa parte della sessione diurna delle ATP Finals. L’indicazioneva tenuta presente: l’inizio dipenderà anche dalla conclusione del doppio che precede il singolare nel programma. Le 14 rappresentano quindi il primo orario possibile, con eventuali slittamenti legati all’andamento della sessione. La programmazione in chiaro annunciata per la giornata riguarda invece, in serata su Italia 1. Per Alcaraz-Medvedev la copertura televisiva indicata è quella a pagamento.

L’incontro sarà disponibile su NOW, con il Pass Sport, e attraverso Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. Si potrà così seguire la diretta anche da computer, smartphone e tablet compatibili. Su NOW la visione sarà accessibile inoltre attraverso l’app sui televisori e sugli altri dispositivi supportati. La copertura online accompagnerà l’intero incontro: sarà quindi possibile seguire tutti i game del confronto, dall’inizio fino alla conclusione.

Il momento di Carlos Alcaraz

Ilha mostrato uno spagnolo subito a proprio agio sul campo torinese. Alcaraz ha preso il controllo conquistando i primi quattro game e non ha lasciato all’americano il tempo di costruire una reazione stabile. Il successo arriva dopo i titoli consecutivi di, che hanno alimentato fiducia e continuità nel finale di stagione. L’obiettivo è conquistare per la prima volta le ATP Finals, dopo la finale persa contronell’edizione precedente. Controservirà però una gestione diversa degli scambi. Il russo può restituire profondità anche da posizioni arretrate e obbligare Alcaraz a giocare un colpo in più. Per lo spagnolo sarà importante scegliere quando accelerare, evitando di cercare il vincente soltanto per accorciare gli scambi.

TORINO, ITALIA - 16 NOVEMBRE: Daniil Medvedev esegue un rovescio contro l’italiano Flavio Cobolli durante l’incontro di singolare maschile della fase a gironi, nella seconda giornata delle Nitto ATP Finals 2026 all’Inalpi Arena, il 16 novembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Il momento di Daniil Medvedev

I precedenti tra Alcaraz e Medvedev

Risposta arretrata e palle corte: dove può decidersi il match

Orario e informazioni essenziali di Alcaraz-Medvedev

Partita: Carlos Alcaraz-Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz-Daniil Medvedev. Torneo: Nitto ATP Finals 2026.

Nitto ATP Finals 2026. Fase: seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl.

seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl. Data: mercoledì 18 novembre 2026.

mercoledì 18 novembre 2026. Orario: non prima delle 14:00 italiane.

non prima delle 14:00 italiane. Sede: Inalpi Arena di Torino.

Inalpi Arena di Torino. Superficie: cemento indoor.

cemento indoor. Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Formato: al meglio dei tre set.

ha superato, gestendo il momento decisivo del primo set e prendendo maggiore controllo nel secondo. Il servizio gli ha permesso di evitare situazioni di particolare pressione: contro l’italiano non ha concesso palle break. Il russo conosce bene il peso di questo appuntamento. Quella torinese è la sua, torneo vinto nel, e il successo iniziale lo ha rimesso immediatamente al centro della corsa alle semifinali. Controdovrà conservare l’efficacia della battuta e trovare risposte sufficientemente profonde da frenare l’iniziativa dello spagnolo. Se Carlitos potrà avanzare con regolarità dentro il campo, per Medvedev diventerà più difficile proteggere gli angoli e recuperare sulle variazioni corte.conduce. Il bilancio complessivo favorisce lo spagnolo, mentre gli incontri di questa stagione hanno prodotto una vittoria per parte.si è imposto nella semifinale di, sul cemento all’aperto. Alcaraz ha risposto nella semifinale indoor di, vincendo: il precedente più vicino per condizioni di gioco alla sfida torinese. Quel risultato offre un riferimento, senza rendere automatico lo stesso sviluppo. Per Medvedev sarà importante impedire allo spagnolo di comandare gli scambi fin dai primi colpi.potrebbe sfruttare la posizione arretrata in risposta dialternando servizi esterni, discese a rete e palle corte. La variazione sarà più efficace se preparata con un diritto profondo, capace di spingere prima il russo lontano dalla linea.dovrà invece cercare profondità con il rovescio e togliere tempo alla preparazione del diritto avversario. Se riuscirà a tenere Alcaraz dietro la linea di fondo, potrà limitare le sue soluzioni offensive; lasciargli palline corte significherebbe concedergli il controllo del punto.