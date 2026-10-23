Il 4-1 contro il Desenzano ha restituito all’Alcione Milano una vittoria dopo una serie di pareggi. La squadra di Giovanni Cusatis cerca adesso un’altra conferma davanti al proprio pubblico contro un Carpi che deve migliorare il rendimento per allontanarsi dalle posizioni più delicate. Alcione-Carpi si gioca sabato 24 ottobre alle 17:30 allo stadio Ferruccio di Seregno, nell’undicesima giornata del Girone A di Serie C. GUARDA ALCIONE-CARPI IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa hanno raccolto 15 punti nelle prime dieci giornate, con una sola sconfitta. Il Carpi arriva invece all’appuntamento con nove punti e la necessità di trovare maggiore continuità, soprattutto nella protezione della propria porta. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE ALCIONE-CARPI IN STREAMING SU VINCITÙ.

Alcione-Carpi in diretta: dove vederla su Sky e in streaming

La sede dell’incontro è lo, come indicato anche dalla comunicazione ufficiale dell’Alcione sulla vendita dei biglietti. La partita sarà trasmessa integralmente su. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso, mentre susarà necessario un abbonamento che includa l’evento.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Alcione-Carpi tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Alcione-Carpi: TV, streaming e informazioni

Partita: Alcione Milano-Carpi

Alcione Milano-Carpi Competizione: Serie C 2026/27, Girone A

Serie C 2026/27, Girone A Giornata: 11ª

11ª Data: sabato 24 ottobre 2026

sabato 24 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Ferruccio, Seregno

Ferruccio, Seregno Diretta TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Streaming: Sky Go, NOW

Alcione, il successo sul Desenzano interrompe la serie di pareggi

Il bilancio dell’Alcione racconta una squadra difficile da battere, ma che ha spesso dovuto accontentarsi di un punto. Le prime dieci giornate hanno prodotto, per un totale di quindici punti. Ilha dato maggiore peso a questo percorso. Prima di quella vittoria erano arrivati i pareggi contro, risultati che avevano mantenuto in movimento la classifica senza consentire un’accelerazione.

Contro il Carpi, la squadra di Cusatis proverà a dare seguito alla produttività mostrata nell’ultima uscita. I 17 gol segnati nelle prime dieci gare rappresentano una risorsa, mentre i 15 subiti indicano la necessità di gestire meglio alcune fasi difensive. Il fattore campo può aiutare, ma servirà evitare che la ricerca della seconda vittoria consecutiva porti ad attaccare con troppa fretta. Conservare equilibrio sarà importante soprattutto quando il Carpi avrà la possibilità di ripartire.

Carpi, nove punti e una difesa da rendere più solida

Ilsi presenta alla trasferta con. Un avvio che ha lasciato gli emiliani nella parte bassa della classifica e rende importante ogni occasione per recuperare terreno. Nelle ultime cinque partite sono arrivati. La difficoltà principale riguarda la tenuta difensiva: lehanno spesso compromesso la possibilità di sfruttare quanto costruito davanti.

I quattordici gol segnati dimostrano infatti che la squadra può trovare la porta. Per trasformare questa capacità in risultati servirà però limitare gli errori e impedire agli avversari di creare occasioni in successione. La trasferta contro l’Alcione richiederà quindi una prova attenta nelle distanze tra i reparti. Restare compatti senza rinunciare ad accompagnare l’attacco sarà essenziale per non lasciare ai milanesi un’iniziativa continua.

Rolfini e Morselli davanti, Carpi con Montipò: le probabili formazioni

L’dovrebbe schierarsi con il. Davanti a Raffaelli sono attesi Trapani, Miculi, Pirola e Chierichetti. A centrocampo spazio a Rebaudo, Lanzi e Lopes, mentre Pitou dovrebbe agire sulla trequarti, alle spalle della coppia offensiva composta da Rolfini e Morselli.

Il Carpi potrebbe rispondere con il 4-3-3. Scacchetti difenderà la porta, protetto da Vaglica, Lombardi, Zagnoni e Cecotti. Casarini, Astrologo e Figoli sono indicati a centrocampo, mentre Puletto e Vitale dovrebbero completare il tridente con Montipò. Si tratta di formazioni probabili, ancora da confermare. lance.com.br

Alcione Milano (4-3-1-2): Raffaelli; Trapani, Miculi, Pirola, Chierichetti; Rebaudo, Lanzi, Lopes; Pitou; Rolfini, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Carpi (4-3-3): Scacchetti; Vaglica, Lombardi, Zagnoni, Cecotti; Casarini, Astrologo, Figoli; Puletto, Montipò, Vitale. Allenatore: Stefano Cassani.