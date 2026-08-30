Il Boscherai apre le porte a una sfida interessante tra Dolomiti Bellunesi e ASC Alcione, due squadre che arrivano alla seconda giornata della Serie C Girone A con il morale alto dopo aver conquistato i tre punti all'esordio. I padroni di casa occupano attualmente il sesto posto con 3 punti, mentre l'ASC Alcione è secondo, sempre a quota 3. VEDI ALCIONE-DOLOMITI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Dolomiti Bellunesi-ASC Alcione

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Dolomiti Bellunesi-ASC Alcione: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa al Boscherai, casa del Dolomiti Bellunesi, e rappresenta un appuntamento importante della seconda giornata della Serie C Girone A.

Partita: Dolomiti Bellunesi-ASC Alcione

Dolomiti Bellunesi-ASC Alcione Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Boscherai

Boscherai Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Dolomiti Bellunesi occupa attualmente il sesto posto con 3 punti, conquistati grazie alla vittoria per 2-1 contro l'US Folgore Caratese. La squadra ha realizzato 2 gol e ne ha subiti 1.

L'ASC Alcione è invece al secondo posto con 3 punti, dopo il successo per 3-1 contro l'AC Renate. I milanesi hanno segnato 3 reti e ne hanno incassata 1.

Entrambe le formazioni arrivano quindi alla seconda giornata con un bilancio perfetto e l'obiettivo di mantenere il passo nelle zone alte della classifica.

Il momento del Dolomiti Bellunesi

Il Dolomiti Bellunesi ha iniziato la stagione con una vittoria che ha dato fiducia alla squadra di Andrea Bonatti.

Il successo per 2-1 contro l'US Folgore Caratese ha evidenziato un buon spirito di squadra e una condizione fisica e mentale in crescita. I padroni di casa hanno segnato due reti, dimostrando di avere le qualità necessarie per creare pericoli in fase offensiva.

Bonatti ha lavorato per costruire un sistema di gioco capace di valorizzare le caratteristiche dei propri giocatori e le prime indicazioni stagionali sembrano positive.

La sfida contro l'ASC Alcione rappresenterà però un test decisamente più impegnativo. Il Dolomiti Bellunesi potrà contare sul fattore campo e proverà a sfruttarlo per conquistare la seconda vittoria consecutiva.

Il momento dell'ASC Alcione

L'ASC Alcione arriva all'appuntamento con numeri altrettanto positivi. La formazione di Giovanni Cusatis ha infatti debuttato con una convincente vittoria per 3-1 contro l'AC Renate.

Tre gol realizzati e uno subito testimoniano un avvio particolarmente efficace, soprattutto dal punto di vista offensivo. La squadra ha mostrato una buona capacità di trovare la via della rete e una solidità sufficiente per gestire la gara.

Il secondo posto in classifica conferma le ambizioni dell'ASC Alcione, che vuole continuare a muoversi nelle zone alte del Girone A.

La trasferta sul campo del Dolomiti Bellunesi sarà però una prova importante. I padroni di casa hanno iniziato anch'essi con una vittoria e potranno contare sul sostegno del proprio pubblico.

La sfida si presenta quindi equilibrata e interessante, con due squadre che arrivano alla seconda giornata a punteggio pieno e che proveranno a dare continuità al proprio ottimo esordio.