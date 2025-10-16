Entra nel vivo la Serie C con un match equilibrato ed importante per definire gli equilibri della classifica

Carmine Panarella 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 09:02)

Il girone A di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Alcione e Inter Under 23 in un match tutto sommato equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica promozione. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Alcione-Inter Under 23 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Alcione-Inter Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Alcione-Inter Under 23 in diretta live. Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa si trovano al quarto posto con 17 punti conquistati in nove partite: un buon rendimento per l'Alcione, che adesso punta a continuare il suo percorso puntando alle posizioni ancor più alte. Non sarà facile però continuare questo trend positivo, perché gli ospiti hanno dimostrato di essere compatti e pericolosi: l'Inter Under 23 infatti è a 15 punti in classifica, appena due lunghezze dietro i padroni di casa e hanno anche una gara da recuperare.

Le probabili formazioni di Alcione-Inter Under 23 — Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Lopes, Pitou, Samuele, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi