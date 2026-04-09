Lo streaming gratis della gara Alcione-Lecco: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 08:37)

Il Girone A di Serie C propone un confronto di alta classifica: Alcione-Lecco, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20:30. L’Alcione, settima con 51 punti, punta a consolidare la posizione nella parte centrale della graduatoria, mentre il Lecco, terzo a 60 punti, cerca punti preziosi per restare in corsa per la promozione diretta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — L’Alcione, allenata da Giovanni Cusatis, si schiera con un 4-3-1-2 pronto a sfruttare la solidità difensiva e la qualità del centrocampo per creare superiorità numerica e occasioni da gol. Zamparo e Morselli guideranno l’attacco, cercando di finalizzare le azioni e mettere pressione alla difesa ospite. Con 51 punti, i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione e ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Il Lecco, guidato da Federico Valente, risponde con un 3-4-3 offensivo, cercando di imporre il proprio ritmo e sfruttare la velocità e la qualità dei tre attaccanti. Mallamo, Sipos e Frigerio saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le azioni create e a mantenere la squadra nelle zone alte della classifica. Con 60 punti, gli ospiti puntano a un risultato pieno per continuare la corsa verso la promozione diretta.

Le probabili formazioni di Alcione-Lecco — Ci si attende una partita tatticamente equilibrata, con l’Alcione che proverà a gestire il gioco attraverso centrocampo e ripartenze, mentre il Lecco cercherà di imporre il ritmo offensivo e sfruttare le fasce per creare occasioni da gol. La precisione nelle conclusioni potrà fare la differenza in un match così importante per entrambe le squadre.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Lecco (3-4-3): Furlan, Kritta, Tanco, Battistini, Furrer, Zanellato, Metlika, Rizzo, Mallamo, Sipos, Frigerio. Allenatore: Federico Valente