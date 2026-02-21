Alcione-Pergolettese Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Alcione-Pergolettese: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 08:22

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17:30, l’Alcione Milano ospita la Pergolettese nel match valido per la 28ª giornata del Girone A della Serie C. Una sfida che mette di fronte ambizioni diverse ma entrambe concrete: i padroni di casa sognano in grande, gli ospiti cercano punti fondamentali per la salvezza.

Qui Alcione — L’Alcione di Giovanni Cusatis è quinto in classifica con 43 punti, a un solo punto dal quarto posto e a sei lunghezze dal terzo. La squadra sta vivendo una stagione molto solida, soprattutto tra le mura amiche: in 12 gare interne ha raccolto 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con un dato difensivo particolarmente significativo — solo 6 gol subiti in casa a fronte di 16 realizzati. Numeri che raccontano una formazione compatta, equilibrata e difficile da superare davanti al proprio pubblico.

Il momento recente conferma la crescita: dopo la sconfitta contro il Renate, l’Alcione ha reagito con 7 punti nelle ultime tre partite, inclusi successi contro Arzignano Valchiampo e Vicenza, oltre al pareggio a reti inviolate con l’Ospitaletto. Un rendimento che ha permesso anche di fermare la capolista, segnale di una squadra in piena fiducia.

Qui Pergolettese — La Pergolettese di Mario Tacchinardi si presenta invece con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout. Attualmente è quartultima con 26 punti, a soli tre punti dalla zona più tranquilla della classifica. In trasferta il percorso è stato altalenante: su 14 gare esterne sono arrivati 15 punti, con 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, accompagnati da 15 gol segnati e 19 subiti. Un rendimento che dimostra capacità di restare in partita, ma anche qualche fragilità difensiva lontano da casa.

Il momento psicologico, però, è positivo: la Pergolettese arriva da due vittorie consecutive, contro Dolomiti Bellunesi e Union Brescia, entrambe con il risultato di 2-1. Un segnale di ripresa che rende la sfida ancora più interessante.

Probabili formazioni — Alcione Milano (3-4-1-2): Agazzi; Stabile, Ciappellano, Miculi; Renault, Bright, Bonaiti, Dimarco; Invernizzi; Samele, Palombi. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Pergolettese (3-4-2-1): Cordaro; Tonoli, Bignami, Stante; Albertini, Careccia, Arini, Capoferri; Basili, Jaouhari; Parker. Allenatore: Mario Tacchinardi.

