Alcione-Pergolettese Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17:30, l’Alcione Milano ospita la Pergolettese nel match valido per la 28ª giornata del Girone A della Serie C. Una sfida che mette di fronte ambizioni diverse ma entrambe concrete: i padroni di casa sognano in grande, gli ospiti cercano punti fondamentali per la salvezza.
Qui Alcione—
L’Alcione di Giovanni Cusatis è quinto in classifica con 43 punti, a un solo punto dal quarto posto e a sei lunghezze dal terzo. La squadra sta vivendo una stagione molto solida, soprattutto tra le mura amiche: in 12 gare interne ha raccolto 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con un dato difensivo particolarmente significativo — solo 6 gol subiti in casa a fronte di 16 realizzati. Numeri che raccontano una formazione compatta, equilibrata e difficile da superare davanti al proprio pubblico.
Il momento recente conferma la crescita: dopo la sconfitta contro il Renate, l’Alcione ha reagito con 7 punti nelle ultime tre partite, inclusi successi contro Arzignano Valchiampo e Vicenza, oltre al pareggio a reti inviolate con l’Ospitaletto. Un rendimento che ha permesso anche di fermare la capolista, segnale di una squadra in piena fiducia.
Qui Pergolettese—
La Pergolettese di Mario Tacchinardi si presenta invece con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout. Attualmente è quartultima con 26 punti, a soli tre punti dalla zona più tranquilla della classifica. In trasferta il percorso è stato altalenante: su 14 gare esterne sono arrivati 15 punti, con 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, accompagnati da 15 gol segnati e 19 subiti. Un rendimento che dimostra capacità di restare in partita, ma anche qualche fragilità difensiva lontano da casa.
Il momento psicologico, però, è positivo: la Pergolettese arriva da due vittorie consecutive, contro Dolomiti Bellunesi e Union Brescia, entrambe con il risultato di 2-1. Un segnale di ripresa che rende la sfida ancora più interessante.
Probabili formazioni—
Alcione Milano (3-4-1-2): Agazzi; Stabile, Ciappellano, Miculi; Renault, Bright, Bonaiti, Dimarco; Invernizzi; Samele, Palombi. Allenatore: Giovanni Cusatis.
Pergolettese (3-4-2-1): Cordaro; Tonoli, Bignami, Stante; Albertini, Careccia, Arini, Capoferri; Basili, Jaouhari; Parker. Allenatore: Mario Tacchinardi.
