Alcione-Treviso si gioca lunedì 7 settembre 2026 alle 21:00: analisi, stato di forma, precedenti e informazioni sulla partita
Lo stadio dell’Alcione apre le porte a una sfida interessante tra ASC Alcione e ACD Treviso, due squadre che arrivano alla terza giornata di Serie C Girone A con obiettivi differenti. L’Alcione occupa attualmente la terza posizione con 4 punti e ha iniziato il campionato mostrando solidità, mentre il Treviso è decimo con 3 punti e cerca continuità dopo una partenza altalenante. La gara rappresenta quindi un’occasione importante per entrambe le formazioni, con la squadra ospite chiamata a dare seguito al successo ottenuto nell’ultimo turno. VEDI ALCIONE-TREVISO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.
L'Alcione Milano arriva allo scontro dopo lo 0-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi, risultato che ha confermato l'affidabilità difensiva mostrata anche nel 3-1 rifilato al Renate. Il Treviso ha invece ritrovato i tre punti superando 1-0 il Lecco e cerca continuità dopo la sconfitta di Trento. Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di della sfida. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.
Dove vedere Alcione-Treviso in diretta TV e streaming
Alcione Milano-Treviso sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sul canale Sky Sport 255, e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La programmazione ufficiale di Sky inserisce la sfida delle 21:00 tra gli appuntamenti della terza giornata di Serie C. Per seguire la gara online è quindi possibile utilizzare NOW, mentre la diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport 255.
Un’altra opzione da controllare è Bet365: una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, è possibile raggiungere la sezione calcio, selezionare la Serie C e cercare Alcione-Treviso tra gli incontri presenti nel palinsesto live. La programmazione e le condizioni previste per la visione possono subire variazioni, per questo è consigliabile effettuare un ultimo controllo poco prima del calcio d’inizio.
Come accedere allo streaming di Alcione-Treviso
- scegliere l'operatore disponibile;
- accedere al proprio account o completare la registrazione;
- entrare nella sezione degli eventi live;
- selezionare calcio e Serie C;
- cercare Alcione Milano-Treviso;
- verificare le condizioni di visione prima dell'avvio.
Alcione-Treviso: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Alcione Milano-Treviso
- Competizione: Serie C Girone A
- Data: 7 settembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Ferruccio di Seregno
- Diretta TV: Sky Sport 255 e NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui Alcione Milano
L'Alcione ha iniziato il campionato con una vittoria e un pareggio, segnando tre gol e subendone appena uno. La squadra di Giovanni Cusatis può quindi puntare sull'equilibrio e sulla solidità difensiva per cercare un altro risultato positivo.
Qui Treviso
Il Treviso arriva all'appuntamento dopo il successo sul Lecco. La squadra di Edoardo Gorini vuole confermare i progressi mostrati nell'ultima uscita e trovare continuità, soprattutto lontano dal proprio campo.
La chiave tattica della partita
La partita potrebbe svilupparsi sul filo dell'equilibrio. L'Alcione può provare a controllare il possesso e sfruttare la propria organizzazione difensiva, mentre il Treviso dovrà cercare di non concedere spazi tra le linee e ripartire rapidamente. Il primo gol, considerando i numeri delle due squadre, potrebbe indirizzare una gara nella quale la pazienza sarà fondamentale.
Probabili formazioni di Alcione-Treviso
ALCIONE MILANO (4-3-3): Nava; Sadotti, Ciappellano, Pirola, Trapani; Parlati, Lopes, Galli; Morselli, Rolfini, Pitou.
TREVISO (3-4-3): Nobile; Bove, Maestrelli, Cappelletti; Brigati, Gucher, Romeo, Liotti; Ciuferri, Odogwu, Tommasini.
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