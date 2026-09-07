Lo stadio dell’Alcione apre le porte a una sfida interessante tra ASC Alcione e ACD Treviso, due squadre che arrivano alla terza giornata di Serie C Girone A con obiettivi differenti. L’Alcione occupa attualmente la terza posizione con 4 punti e ha iniziato il campionato mostrando solidità, mentre il Treviso è decimo con 3 punti e cerca continuità dopo una partenza altalenante. La gara rappresenta quindi un’occasione importante per entrambe le formazioni, con la squadra ospite chiamata a dare seguito al successo ottenuto nell’ultimo turno. VEDI ALCIONE-TREVISO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

L'Alcione Milano arriva allo scontro dopo lo 0-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi, risultato che ha confermato l'affidabilità difensiva mostrata anche nel 3-1 rifilato al Renate. Il Treviso ha invece ritrovato i tre punti superando 1-0 il Lecco e cerca continuità dopo la sconfitta di Trento. Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di della sfida. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.