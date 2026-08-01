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Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone la sfida tra Aldosivi-Gimnasia La Plata, in programma domenica 2 agosto alle ore 19:30 italiane. Le due squadre si affrontano in una gara importante per iniziare a costruire il proprio percorso nel torneo e conquistare punti preziosi in una competizione sempre molto equilibrata.
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L'Aldosivi cerca punti davanti ai propri tifosiL’Aldosivi affronta il terzo turno del Clausura con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e ottenere un risultato positivo. La formazione di Mar del Plata vuole trovare continuità e costruire una stagione solida, consapevole dell’importanza di conquistare punti soprattutto nelle gare casalinghe.
I padroni di casa proveranno a mantenere equilibrio e compattezza, cercando di limitare il gioco del Gimnasia e sfruttare le occasioni offensive a disposizione.
Il Gimnasia La Plata vuole confermarsiIl Gimnasia La Plata arriva alla sfida con la volontà di ottenere un risultato importante in trasferta. La formazione biancoblù punta a migliorare il proprio rendimento nel Clausura e sa che una vittoria lontano da casa potrebbe rappresentare una spinta importante per il prosieguo del torneo.
Gli ospiti cercheranno di affidarsi alla propria organizzazione tattica e alla capacità di gestire i momenti della partita per mettere in difficoltà l’Aldosivi.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Aldosivi e Gimnasia La Plata mette di fronte due squadre alla ricerca di punti fondamentali in un campionato dove ogni partita può rivelarsi decisiva.
L’Aldosivi potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, mentre il Gimnasia proverà a sfruttare maggiore esperienza e qualità per uscire dalla trasferta con un risultato positivo.
Le probabili formazioni di Aldosivi-Gimnasia La PlataLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.
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