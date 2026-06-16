Ekaterina Alexandrova è riuscita a ritrovare il successo nel torneo di Berlino, mettendo fine a una serie negativa che durava dalla stagione sulla terra battuta. La tennista russa ha però beneficiato anche di circostanze favorevoli nel suo match d'esordio contro Anastasia Potapova, una sfida che ha fatto discutere soprattutto per l'epilogo inatteso.

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Il momento delle due tenniste

Dopo aver conquistato il primo set, Potapova ha infatti salutato l'avversaria con una stretta di mano che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori, annunciando immediatamente il proprio ritiro dal torneo. Un finale insolito che ha consentito ad Alexandrova di avanzare senza dover completare l'incontro.

Ora il livello di difficoltà si alza notevolmente. Nel secondo turno la russa sarà chiamata a misurarsi con la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, in una sfida che promette spettacolo e intensità ben diverse rispetto al match precedente. Alexandrova proverà a sfruttare la fiducia ritrovata per mettere in difficoltà la leader del ranking mondiale, ma dovrà alzare sensibilmente il livello del proprio tennis.

I precedenti raccontano di un confronto molto equilibrato. Le due giocatrici si sono affrontate sette volte nel circuito maggiore, con Sabalenka in vantaggio per quattro vittorie a tre. Un bilancio che testimonia come Alexandrova sia una delle poche tenniste capaci di mettere frequentemente in difficoltà la bielorussa.

L'ultimo confronto diretto risale alla scorsa stagione sul cemento del Masters di Doha, dove fu proprio la russa a imporsi al termine di una battaglia conclusa al terzo set. Un risultato che potrebbe rappresentare un'importante fonte di fiducia in vista del nuovo incrocio.

Sabalenka resta naturalmente favorita grazie al suo straordinario stato di forma e alla posizione occupata nel ranking mondiale, ma Alexandrova ha già dimostrato in passato di possedere le armi necessarie per sorprendere le migliori giocatrici del circuito. Resta da vedere se riuscirà a confermarsi anche questa volta o se la numero uno del mondo farà valere il proprio status per proseguire il cammino a Berlino.

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