La sfida di tennis tra Ekaterina Alexandrova e Lanlana Tararudee è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 16:30. Un match che vede la giocatrice russa partire con i favori del pronostico contro una giovane avversaria in crescita, pronta a vivere una grande esperienza sul palcoscenico dello Slam londinese.

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La Alexandrova arriva a questo appuntamento forte della sua esperienza e di un tennis molto adatto all’erba. La russa è una giocatrice aggressiva, con un servizio potente e colpi profondi da fondo campo che le permettono di comandare spesso lo scambio.

La Tararudee, invece, è una delle giovani promesse del circuito WTA. La thailandese sta cercando di farsi spazio nel tennis che conta e proverà a sfruttare entusiasmo, velocità e freschezza per mettere in difficoltà un’avversaria molto più esperta.

Dove vedere Alexandrova-Tararudee in diretta TV e streaming LIVE

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Il momento delle due tenniste

Alexandrova proverà a imporre subito il proprio ritmo con servizio e aggressività da fondo campo.

Tararudee cercherà invece di giocare senza pressione, sfruttando la rapidità negli spostamenti e cercando di allungare gli scambi.

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