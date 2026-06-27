L'ultima giornata del Gruppo J del Mondiale 2026 mette di fronte Algeria e Austria in una sfida che vale l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Le due nazionali si affronteranno nella notte tra sabato e domenica, con calcio d'inizio fissato alle 4:00 italiane, in un confronto che assegnerà con ogni probabilità il secondo posto del girone alle spalle dell'Argentina.

Dopo due giornate, la situazione è estremamente equilibrata. L'Argentina ha già ipotecato il primo posto, mentre Algeria e Austria sono appaiate a quota tre punti grazie ai successi ottenuti contro la Giordania e alle sconfitte rimediate contro l'Albiceleste. Chi riuscirà a vincere all'Arrowhead Stadium di Kansas City conquisterà il pass per i sedicesimi di finale.

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Dove vedere Algeria-Austria in diretta TV e streaming

La partita tra Algeria e Austria sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti del Mondiale 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da smartphone che da tablet, computer e smart TV.

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Algeria, la rimonta sulla Giordania ha rilanciato i Guerrieri del Deserto

Dopo il pesante 3-0 subito contro l'Argentina all'esordio, l'Algeria ha saputo reagire nel migliore dei modi, rimontando la Giordania grazie alle reti di Benbouali e Gouiri. Un successo che ha rimesso in corsa la formazione di Vladimir Petkovic, ora padrona del proprio destino.

Il commissario tecnico ha elogiato la personalità mostrata dai suoi giocatori dopo il successo.

"Abbiamo meritato di vincere questa partita, e questo ci darà sicuramente maggiore fiducia in vista della prossima."

Sulla stessa linea anche Ibrahim Maza, tra i protagonisti della rimonta.

"Si vedeva che lottavamo sempre e che non ci arrendevamo mai. Non importava se eravamo in svantaggio: non smettevamo mai di combattere."

L'Algeria arriva quindi all'appuntamento con entusiasmo e fiducia. Dal punto di vista tattico, Petkovic dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1, con Gouiri riferimento offensivo supportato da Mahrez, Maza e Chaibi. In mediana agiranno Boudaoui e Bentaleb, mentre resta da valutare la condizione fisica di Mohammed Amoura.

Austria, serve l'ultima prova per continuare il sogno mondiale

Anche l'Austria si presenta all'ultima giornata dopo una sconfitta contro l'Argentina. Il 2-0 incassato dall'Albiceleste ha interrotto una serie positiva che aveva visto la squadra perdere soltanto una delle ultime sette partite, ma non ha compromesso le possibilità di qualificazione.

Nel post gara, Ralf Rangnick ha riconosciuto la superiorità del fuoriclasse argentino.

"Se un giocatore di 39 anni riesce a segnare due gol e cinque in totale all'inizio del Mondiale, questo fa la differenza. Sapevamo che era a un livello a parte e Messi ha dimostrato di essere uno dei migliori, se non il migliore. Questo è Messi: non gli servono molte situazioni per decidere una partita."

Archiviata la sfida contro l'Argentina, il commissario tecnico è ora concentrato esclusivamente sul confronto con l'Algeria, decisivo per il passaggio del turno.

Rangnick dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Arnautovic favorito su Kalajdzic come terminale offensivo. Alle sue spalle agiranno Schmid, Wanner e Sabitzer, mentre la coppia di centrocampo sarà composta da Xaver Schlager e Seiwald. In difesa spazio a Posch, Danso, Alaba e Laimer.

Una sfida da dentro o fuori

La classifica rende il confronto estremamente semplice da interpretare: Algeria e Austria hanno entrambe tre punti e sanno che una vittoria garantirebbe il secondo posto del Gruppo J e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Gli algerini arrivano con grande entusiasmo dopo la rimonta contro la Giordania, mentre gli austriaci vogliono dimostrare che la sconfitta contro l'Argentina non ha lasciato scorie.

Molto dipenderà dall'approccio mentale. L'Algeria farà affidamento sul talento di Mahrez e sulla fiducia ritrovata, mentre l'Austria proverà a sfruttare la propria organizzazione tattica e l'esperienza di giocatori come Alaba e Arnautovic.

Le probabili formazioni

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Allenatore: Petkovic.

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Rangnick.

Cosa aspettarsi dalla partita

Le motivazioni saranno elevatissime da entrambe le parti e questo potrebbe dare vita a una gara intensa ed equilibrata. L'Algeria proverà a sfruttare l'entusiasmo accumulato dopo la rimonta contro la Giordania, mentre l'Austria cercherà di imporre il proprio ritmo e la maggiore esperienza internazionale.

I riflettori saranno puntati su Riyad Mahrez, chiamato a guidare la manovra offensiva algerina, e su Marko Arnautovic, principale riferimento offensivo della formazione di Rangnick.

Novanta minuti per decidere una qualificazione. Algeria e Austria si giocano tutto nell'ultima giornata del Gruppo J, in una sfida da dentro o fuori che promette equilibrio, tensione e spettacolo fino all'ultimo minuto.

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