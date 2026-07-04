La sfida di tennis tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Davidovich Fokina è valida per gli ottavi di finale di Wimbledon e si gioca domenica 5 luglio alle ore 12:00. Un confronto tra due giocatori molto spettacolari e dotati di caratteristiche diverse, con il canadese che proverà a sfruttare il proprio servizio e la maggiore efficacia sull'erba, mentre lo spagnolo punterà sul ritmo e sulla sua intensità da fondo campo.

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Aliassime arriva all'appuntamento dopo un percorso convincente nel torneo londinese, mentre Davidovich Fokina ha confermato ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti.

Felix Auger-Aliassime: caratteristiche e carriera

Felix Auger-Aliassime, nato nel 2000 in Canada, è uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione. Ex numero 4 del mondo, ha conquistato diversi titoli ATP e si è imposto stabilmente ai vertici del circuito grazie a continuità e qualità tecniche.

Il suo tennis si basa su un servizio molto incisivo, un diritto potente e un'ottima predisposizione alle superfici rapide. Sull'erba riesce a esprimere un gioco estremamente efficace, fatto di punti rapidi e continue iniziative offensive.

Alejandro Davidovich Fokina: caratteristiche e carriera

Alejandro Davidovich Fokina, nato nel 1999 in Spagna, è uno dei giocatori più imprevedibili del circuito ATP. Nel corso della carriera ha raggiunto finali Masters 1000 e importanti risultati negli Slam, dimostrando di poter competere con i migliori.

Dal punto di vista tecnico è un tennista molto dinamico, capace di alternare accelerazioni, variazioni e grande intensità negli scambi. Pur essendo cresciuto sulla terra battuta, negli ultimi anni ha migliorato sensibilmente il rendimento anche sull'erba.

Dove vedere Aliassime-Davidovich in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Aliassime-Davidovich, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Aliassime sta disputando un ottimo Wimbledon, confermando il suo feeling con l'erba grazie a un servizio molto efficace e a un tennis offensivo che gli ha consentito di arrivare agli ottavi senza particolari difficoltà.

Davidovich Fokina ha invece costruito il suo percorso facendo leva sulla grande intensità e sulla capacità di adattarsi agli avversari, dimostrando ancora una volta di poter essere estremamente competitivo anche lontano dalla terra battuta.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che premia chi riesce a essere incisivo al servizio e ad accorciare gli scambi, caratteristiche che rendono Felix Auger-Aliassime leggermente favorito in questo confronto. Il canadese possiede le armi ideali per fare male sull'erba e, quando trova continuità con la prima di servizio, diventa molto difficile da arginare. Davidovich Fokina proverà a spezzare il ritmo con le sue variazioni e a trascinare il match su scambi più lunghi, dove la sua qualità difensiva può fare la differenza. Tuttavia, la superficie londinese sembra favorire maggiormente il gioco del canadese.

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