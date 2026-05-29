Nel programma del terzo turno del Roland Garros spicca la sfida tra Félix Auger-Aliassime e Brandon Nakashima, due giocatori che hanno raggiunto questo appuntamento senza particolari difficoltà. Il canadese si presenta al match con i favori del pronostico grazie alla sua migliore posizione in classifica ATP.

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Il momento dei due tennisti

Entrambi hanno mostrato un livello di gioco convincente nei primi incontri del torneo, mettendo in evidenza continuità al servizio e una buona efficacia negli scambi da fondo campo. Proprio per queste caratteristiche, il confronto si preannuncia equilibrato e potenzialmente ricco di game, con entrambi i tennisti in grado di mantenere elevata l’intensità per lunghi tratti della partita.

Per quanto riguarda i precedenti, Auger-Aliassime e Nakashima si sono affrontati una sola volta nel circuito maggiore. In quell’occasione, nel 2022, fu il canadese a imporsi. Si tratta però di un dato da interpretare con cautela, poiché da allora entrambi i giocatori hanno compiuto un percorso di crescita importante e arrivano a questo Roland Garros con caratteristiche e livelli di maturità tennistica differenti rispetto a quelli mostrati nel loro unico confronto diretto.

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