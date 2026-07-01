La sfida di tennis tra Félix Auger-Aliassime e Dino Prizmic è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un match che vede di fronte uno dei giocatori più esperti del circuito e uno dei giovani prospetti più interessanti del tennis mondiale, con in palio l'accesso al terzo turno dello Slam londinese.

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Auger-Aliassime arriva a questo appuntamento con l'obiettivo di confermare il suo ottimo rendimento sull'erba. Il canadese dispone di un servizio molto potente e di un gioco offensivo che si adatta perfettamente ai campi di Wimbledon, dove in passato ha già ottenuto risultati importanti.

Prizmic, invece, continua il suo percorso di crescita nel circuito ATP. Il giovane croato si distingue per solidità mentale, grande intensità negli scambi e un tennis in costante evoluzione, caratteristiche che potrebbero permettergli di mettere in difficoltà anche un avversario di altissimo livello.

Dove vedere Aliassime-Prizmic in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Aliassime-Prizmic, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Auger-Aliassime proverà a sfruttare il servizio e la sua aggressività per comandare gli scambi fin dall'inizio.

Prizmic cercherà invece di rispondere con continuità e intensità, provando ad allungare gli scambi e a sfruttare ogni occasione per sorprendere il canadese.

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