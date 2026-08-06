La Cashpoint Arena apre il secondo turno della Bundesliga austriaca con la sfida tra SCR Altach e WSG Tirol. Il calcio d'inizio è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 19:30. Entrambe vanno a caccia della prima vittoria stagionale dopo un debutto che ha lasciato sensazioni differenti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ALTACH-TIROL CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

L'Altach vuole riscattare immediatamente la sconfitta di misura incassata sul campo del Rapid Vienna nella giornata inaugurale. La squadra di Ognjen Zaric ha mostrato buona organizzazione difensiva, ma è stata poco incisiva negli ultimi metri e davanti ai propri tifosi proverà a cambiare passo per conquistare i primi punti del campionato.

Il WSG Tirol, invece, ha iniziato la stagione con un pareggio casalingo contro lo Sturm Graz. La formazione di Wattens ha saputo strappare un punto contro un avversario di alto livello, ma dovrà alzare il ritmo offensivo per cercare di interrompere una serie di trasferte poco brillanti.

Probabili formazioni di Altach-Tirol

L'Altach dovrebbe confermare il 5-4-1 visto all'esordio. Zaric punterà ancora sulla solidità del reparto arretrato, con Greil e Bähre chiamati a supportare Diawara, riferimento offensivo della squadra.

Il WSG Tirol dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Hinterseer agirà da centravanti, supportato sulla trequarti da Olakigbe, Baden Frederiksen e Balić, mentre Celic e Satin avranno il compito di garantire equilibrio in mezzo al campo.

Altach (5-4-1): Stojanovic; Niehoff, Milojević, Zech, Jäger, Böckle; Massombo, Demaku, Bähre, Greil; Diawara.

WSG Tirol (4-2-3-1): Hamzic; Boras, Murray, Kubatta, Gschosser; Satin, Celic; Balić, Baden Frederiksen, Olakigbe; Hinterseer.

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