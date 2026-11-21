Il viaggio da Barletta ha lasciato all’Altamura una sconfitta da assorbire; quello che attende il Casarano mette alla prova una squadra finora più convincente davanti al proprio pubblico. Altamura-Casarano, in programma domenica 22 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Tonino D’Angelo, incrocia queste due esigenze in un derby pugliese della quindicesima giornata di Serie C. GUARDA ALTAMURA-CASARANO IN STREAMING SU BET365.

I biancorossi ripartono da 16 punti, i salentini da 18. La distanza è contenuta e rende il confronto importante per entrambe: l’Altamura vuole ritrovare il passo delle settimane precedenti, il Casarano cerca di accompagnare la vittoria sul Picerno con un risultato lontano da casa. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE ALTAMURA-CASARANO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Altamura-Casarano

, con calcio d’inizio alle. Il canale dedicato permetterà di seguire integralmente il derby del Tonino D’Angelo. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che includa la copertura della Serie C . La partita sarà disponibile anche, attraverso il, e super gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà l’accesso tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di guardare la diretta da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti compresi nel proprio abbonamento.

Anche online sarà possibile seguire tutti i novanta minuti del confronto. Chi utilizza NOW potrà cercare direttamente l’evento nella sezione sportiva; chi accede attraverso Sky Go potrà raggiungere la partita dalla programmazione del canale 254. È utile effettuare l’accesso prima del calcio d’inizio, così da controllare la disponibilità dell’incontro sul proprio account e il funzionamento della riproduzione.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore con cui seguire la partita; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la guida TV o la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Altamura-Casarano tra gli incontri in programma; verificare che il proprio abbonamento includa la diretta prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Altamura-Casarano

Partita: Altamura-Casarano.

Altamura-Casarano. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata. Data: domenica 22 novembre 2026.

domenica 22 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Tonino D’Angelo, Altamura.

Tonino D’Angelo, Altamura. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Matteo Dini della sezione di Città di Castello.

Il momento dell’Altamura

Loha interrotto una fase nella quale l’Altamura era riuscito a raccogliere punti con maggiore regolarità. Il bilancio delle ultime cinque gare resta di due vittorie, due pareggi e una sconfitta: un percorso sul quale costruire, pur con la necessità di correggere quanto non ha funzionato nell’ultima uscita. La squadra diha totalizzato 16 punti in quattordici partite, con quattro successi, quattro pareggi e sei sconfitte.

Le 13 reti segnate e le 21 incassate indicano due esigenze collegate: aumentare la pericolosità offensiva e ridurre il numero di situazioni concesse agli avversari. Il ritorno al D’Angelo offre un’occasione per reagire. Il rendimento interno, però, resta alterno: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Per trasformare il sostegno del pubblico in un vantaggio serviranno precisione negli ultimi metri e una migliore gestione dei momenti difficili.

Il momento del Casarano

Ilarriva dal, un successo che ha restituito fiducia dopo un periodo discontinuo. Nelle ultime cinque partite i salentini hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, senza riuscire a mantenere a lungo lo stesso rendimento. La formazione guidata daha raccolto 18 punti, con 18 gol realizzati e 22 subiti.

Rispetto all’Altamura presenta una produzione offensiva superiore, ma anche una difesa che ha lasciato occasioni agli avversari. La trasferta è il principale esame da superare: nelle sette gare esterne disputate sono arrivati una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. Dare seguito al successo sul Picerno significherebbe quindi migliorare proprio l’aspetto che finora ha frenato il cammino dei rossoblù.

Le possibili formazioni di Altamura-Casarano

In attesa delle scelte definitive, l’Altamura potrebbe disporsi con il, affidando ala porta e ail centro della difesa.rappresenta un’opzione davanti alla retroguardia, consulle corsie.potrebbe partire come riferimento avanzato, mentreoffre una soluzione diversa per l’attacco. A centrocampo resta aperta la scelta tra Crimi e Dipinto.

Per il Casarano, una delle ipotesi è il 3-5-2, con Gyamfi, Negro e Mercadante davanti a Farroni. Maiello potrebbe guidare la costruzione, accompagnato da Logoluso e Zanellato. In avanti si profila la coppia Patierno-Grandolfo. Gli undici restano indicativi e potranno cambiare con le ultime valutazioni dei tecnici.

ALTAMURA (4-1-4-1): Perucchini; Zazza, Tudor, Pacia, Mogentale; Nazzaro; Rosafio, Crimi, Grande, Bocic; Curcio. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

CASARANO (3-5-2,): Farroni; Gyamfi, Negro, Mercadante; Ciotti, Logoluso, Maiello, Zanellato, Cuzzarella; Patierno, Grandolfo. Allenatore: Luciano Zauri.