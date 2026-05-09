Dove vedere Amburgo-Friburgo in diretta tv e streaming gratis

La Bundesliga entra nella fase decisiva della stagione e tra le partite più interessanti della giornata c’è sicuramente quella tra Amburgo e Friburgo. Il match si giocherà domenica 10 maggio alle ore 15:30 al Volksparkstadion e mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi. I padroni di casa hanno ormai conquistato una salvezza tranquilla e vogliono chiudere nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi, mentre il Friburgo continua a lottare per conservare un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. Con così pochi turni ancora da disputare, ogni punto pesa tantissimo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AMBURGO-FRIBURGO SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Amburgo arriva alla sfida con entusiasmo dopo il prezioso successo ottenuto in rimonta contro l’Eintracht Francoforte. Una vittoria importante, che ha permesso alla formazione neopromossa di conquistare la permanenza in Bundesliga con anticipo e di vivere questo finale di stagione con maggiore serenità. La squadra di Polzin ha alternato buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto nel corso del campionato, ma nel complesso ha dimostrato di meritare la categoria. Adesso l’obiettivo è salutare il pubblico di casa con una prestazione convincente e continuare a costruire basi solide per il futuro.

Il Friburgo, invece, si gioca ancora moltissimo. La squadra continua a essere pienamente coinvolta nella corsa europea e sente la pressione delle inseguitrici, che restano molto vicine in classifica. Proprio per questo motivo la trasferta di Amburgo rappresenta un appuntamento cruciale. I biancorossi hanno disputato una stagione positiva, soprattutto grazie alla loro organizzazione e alla capacità di restare competitivi anche nei momenti più complicati. In questo finale serviranno però continuità e sangue freddo per difendere il piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Amburgo-Friburgo

L’Amburgo dovrebbe confermare il suo assetto offensivo, cercando di sfruttare velocità e ripartenze. Il Friburgo, invece, punterà sull’esperienza dei suoi uomini chiave e su una squadra molto compatta tra i reparti.

Hamburger SV (3-4-1-2): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Torunarigha; Mikelbrencis, Remberg, Sambi Lokonga, Gronbæk; Vieira; Glatzel, Konigsdorffer.

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ogbus, Ginter, Günter; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanović.

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