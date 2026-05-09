La sfida di Ligue 1 tra Angers e Strasburgo si gioca domenica 10 maggio alle ore 21:00. Un confronto interessante tra due squadre con obiettivi diversi, con i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza e gli ospiti determinati a consolidare una posizione nella parte alta della classifica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

L’Angers, attualmente tredicesimo, arriva a questo appuntamento con la necessità di dare continuità ai propri risultati. La squadra di Alexandre Dujeux punta su organizzazione e compattezza, cercando di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari.

Lo Strasburgo, ottavo in classifica, si presenta invece con ambizioni più alte. La formazione guidata da Gary O’Neil cercherà di imporre il proprio gioco, facendo leva su qualità offensiva e dinamismo per conquistare un risultato positivo.

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Il momento delle due squadre

L’

cercherà di giocare con attenzione e intensità, puntando su compattezza e gestione dei momenti chiave per ottenere un risultato positivo.

Lo Strasburgo, dal canto suo, proverà a imporre ritmo e qualità, cercando di sfruttare il proprio potenziale offensivo per fare la differenza.

Le probabili formazioni

L’Angers si schiera con un 4-2-3-1 che punta su equilibrio tra le due fasi e copertura del campo, mentre lo Strasburgo risponde con un 3-4-1-2 più offensivo e dinamico, pensato per creare superiorità nella trequarti.

Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Gary O’Neil

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