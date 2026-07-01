La sfida di tennis tra Amanda Anisimova e Sofia Kenin è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un derby americano molto interessante tra due giocatrici di grande qualità e con esperienza nei grandi palcoscenici, con in palio l’accesso al terzo turno dello Slam londinese.

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Anisimova arriva a questo appuntamento con il suo tipico tennis aggressivo e potente. È una giocatrice capace di prendere subito il controllo degli scambi grazie a colpi molto profondi da fondo campo e a una grande capacità di accelerazione.

Kenin, invece, è una tennista molto intelligente tatticamente e abituata a giocare match di alto livello. La sua solidità, unita alla capacità di leggere bene le situazioni di gioco, le permette di restare sempre competitiva anche nei momenti più difficili.

Dove vedere Anisimova-Kenin in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Anisimova-Kenin, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Anisimova proverà a imporre il proprio ritmo con aggressività e colpi potenti.

Kenin cercherà invece di spezzare il gioco dell’avversaria con variazioni e grande solidità mentale.

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