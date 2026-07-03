La sfida di tennis tra Amanda Anisimova e Madison Keys è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un derby statunitense molto interessante tra due giocatrici potenti e capaci di esprimere un tennis di altissimo livello sull’erba londinese.

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La Anisimova proverà a sfruttare la sua capacità di variazione e solidità da fondo campo, mentre la Keys cercherà di imporre la sua potenza e il servizio per prendere il controllo dello scambio.

Amanda Anisimova: caratteristiche e carriera

Amanda Anisimova, nata nel 2001 negli Stati Uniti, è una tennista dotata di grande talento e già capace di risultati importanti nel circuito WTA. In carriera ha raggiunto semifinali Slam e vittorie prestigiose contro giocatrici di vertice, dimostrando il suo potenziale ai massimi livelli.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice elegante ma aggressiva, con un rovescio molto pulito e una buona capacità di prendere l’iniziativa da fondo campo. Quando trova continuità può essere molto pericolosa anche sulle superfici veloci come l’erba.

Madison Keys: caratteristiche e carriera

Madison Keys, nata nel 1995 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più potenti del circuito WTA. Finalista Slam e presenza stabile tra le top player per diversi anni, ha costruito la sua carriera su un tennis esplosivo.

Il suo gioco si basa su servizio potentissimo e colpi da fondo campo estremamente aggressivi. Sull’erba riesce spesso a esprimere il meglio del suo tennis grazie alla velocità della superficie, che esalta la sua capacità di chiudere rapidamente i punti.

Dove vedere Anisimova-Keys in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Anisimova-Keys, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Anisimova cercherà di variare il gioco e allungare gli scambi per mettere in difficoltà la potenza dell’avversaria.

Keys proverà invece a prendere subito il controllo con servizio e accelerazioni, cercando di accorciare il più possibile i punti.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che esalta le giocatrici aggressive e solide al servizio, e in questo contesto Madison Keys parte leggermente favorita. La sua maggiore potenza e la capacità di comandare gli scambi veloci sull’erba possono fare la differenza nei momenti decisivi del match. Anisimova ha comunque le qualità per rendere la sfida equilibrata, soprattutto se riuscirà a variare il ritmo e a togliere certezze alla statunitense. Tuttavia, la continuità nei turni importanti e l’efficacia al servizio fanno pendere il pronostico dalla parte di Keys.

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