Tra gli incontri più interessanti del prossimo turno del Roland Garros c'è quello che vedrà opposte Amanda Anisimova e Diane Parry, due giocatrici che arrivano all'appuntamento con percorsi molto diversi ma accomunate da un ottimo momento di forma.

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Il momento delle due tenniste

L'americana si presenta alla sfida dopo un avvio di torneo particolarmente agevole. La sua stagione sulla terra battuta è iniziata direttamente a Parigi e, finora, Anisimova ha trascorso in campo un tempo relativamente limitato. Nei primi incontri del torneo ha infatti disputato soltanto tre set completi, beneficiando anche di circostanze favorevoli che le hanno consentito di conservare energie preziose per le fasi più avanzate della competizione.

Tra i risultati che hanno caratterizzato il suo cammino spicca il netto successo ottenuto contro Julia Grabher. Un incontro dominato dall'americana, che ha inflitto un severo 6-0 all'avversaria prima che la tennista austriaca fosse costretta al ritiro. Un risultato importante, ma che non rappresenta necessariamente un test attendibile per valutare il reale stato di forma di Anisimova in vista di una sfida più impegnativa.

Ben diverso il percorso di Diane Parry. La francese ha iniziato la preparazione sulla terra rossa già diverse settimane fa e ha accumulato un numero significativo di partite prima dello Slam parigino. Un lavoro che ha dato risultati concreti, culminati con la conquista di un titolo nel circuito WTA 125 proprio a Parigi.

Nel torneo francese, Parry ha infatti alzato il trofeo dopo una brillante cavalcata conclusa con il successo in finale contro l'americana Madison Keys. Una vittoria che ha ulteriormente rafforzato la fiducia della giocatrice di casa, pronta ora a sfruttare il sostegno del pubblico per proseguire il proprio cammino al Roland Garros.

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