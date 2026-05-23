Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20:45, il Bosuilstadion ospiterà la sfida tra Anversa e Westerlo nell’ultima giornata della Pro League belga. La corsa europea ormai è sfumata per entrambe, ma resta la volontà di salutare la stagione con una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ANVERSA-WESTERLO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’Anversa non vince da quattro partite e soprattutto non segna da ben 360 minuti. Numeri che raccontano chiaramente il momento difficile attraversato dalla squadra, apparsa spesso bloccata mentalmente e poco brillante negli ultimi metri. Anche il rendimento interno è stato molto discontinuo, con diversi primi tempi chiusi senza riuscire a imporre ritmo e qualità.

Il Westerlo arriva invece da una sconfitta contro lo Standard Liegi, ma nelle ultime settimane ha dato l’impressione di avere maggiore vivacità offensiva rispetto agli avversari. La squadra continua però a concedere parecchio dietro, aspetto che ha limitato la possibilità di lottare davvero per qualcosa di importante fino alla fine.

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