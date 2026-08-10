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La Conference League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Apollon-Brann, in programma martedì 11 agosto alle ore 19:00. Il doppio confronto riparte dall'1-0 in favore dell'Apollon conquistato nella gara d'andata, un risultato che lascia ancora completamente aperto il discorso qualificazione.
Il Brann sarà chiamato a ribaltare il risultato in trasferta, mentre l'Apollon proverà a difendere il prezioso vantaggio conquistato nel primo confronto e a sfruttare il fattore campo per conquistare l'accesso al turno successivo.
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L'Apollon vuole difendere il vantaggioL'Apollon arriva alla gara di ritorno forte del successo per 1-0 ottenuto in trasferta. Il vantaggio è minimo e non consente di abbassare la guardia, ma permette alla formazione di casa di affrontare la sfida con un piccolo margine a disposizione.
L'obiettivo sarà mantenere compattezza e attenzione, provando allo stesso tempo a sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Brann dovrà concedere alla ricerca della rimonta.
Il Brann cerca la rimontaIl Brann arriva alla sfida con l'obiettivo di ribaltare il risultato dell'andata e continuare il proprio percorso europeo. La formazione norvegese dovrà aumentare la propria pericolosità offensiva, cercando il gol che permetterebbe di riequilibrare il doppio confronto.
Servirà però anche grande attenzione in fase difensiva: concedere una seconda rete all'Apollon renderebbe la qualificazione ancora più complicata.
Il momento della sfidaLa sfida tra Apollon e Brann si preannuncia molto equilibrata. Il successo di misura ottenuto dai ciprioti lascia infatti aperti tutti gli scenari e rende ogni episodio potenzialmente decisivo.
L'Apollon può contare sul vantaggio dell'andata e sul fattore campo, mentre il Brann dovrà necessariamente cercare una prestazione offensiva per provare a ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione.
Le probabili formazioni di Apollon-BrannLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Conference League.
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