Ghana, festa e balli negli spogliatoi: spunta anche la leggenda Asamoah Gyan

La sfida di tennis tra Emiliana Arango e Alycia Parks è valida per le qualificazioni del WTA di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 17:30. Un incontro interessante tra due giocatrici con caratteristiche molto diverse, pronte a contendersi un posto nel tabellone principale del torneo sull’erba britannica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Arango arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di mettere in campo solidità e continuità negli scambi. La colombiana è una giocatrice molto ordinata, capace di tenere alta la percentuale di errori e di costruire il punto con pazienza.

La Parks, invece, è una delle tenniste più potenti del circuito. L’americana basa il suo gioco su un servizio molto incisivo e su colpi estremamente aggressivi, soprattutto nelle fasi iniziali dello scambio.

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Il momento delle due tenniste

Arango proverà a rallentare il ritmo e a costruire lo scambio con ordine.

Parks cercherà invece di prendere subito in mano il gioco con servizio e aggressività.

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