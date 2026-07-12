La sfida di tennis tra Emiliana Arango e Tamara Zidansek è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto interessante tra due giocatrici che conoscono bene la terra battuta, con la colombiana che punta sulla freschezza e sulla crescita mostrata negli ultimi mesi, mentre la slovena può contare su una maggiore esperienza nei grandi tornei. Il UniCredit Iași Open si disputa sulla terra rossa ed è diventato uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva WTA su questa superficie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Arango arriva al torneo rumeno con l'obiettivo di confermare i progressi che l'hanno portata ad avvicinarsi alle migliori giocatrici del circuito, mentre la Zidansek proverà a ritrovare continuità dopo un periodo caratterizzato da diversi alti e bassi.

Emiliana Arango: caratteristiche e carriera

Emiliana Arango, nata nel 2000 in Colombia, è una delle tenniste più interessanti del panorama sudamericano. Dopo una crescita graduale nel circuito ITF, negli ultimi anni ha iniziato a ottenere risultati più importanti anche a livello WTA, entrando stabilmente nei tabelloni principali dei tornei internazionali.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla solidità da fondo campo, sulla rapidità negli spostamenti e sulla capacità di costruire il punto con pazienza. La terra battuta valorizza particolarmente le sue qualità, permettendole di sfruttare la resistenza fisica e la continuità negli scambi.

Tamara Zidansek: caratteristiche e carriera

Tamara Zidansek, nata nel 1997 in Slovenia, è una giocatrice con grande esperienza internazionale. Nel corso della carriera ha raggiunto importanti risultati nel circuito WTA, tra cui la semifinale al Roland Garros 2021, torneo nel quale ha dimostrato tutto il suo talento sulla terra battuta.

Il suo stile di gioco è molto completo: dispone di ottima sensibilità tecnica, variazioni tattiche e grande capacità di adattarsi alle diverse situazioni. È una giocatrice che preferisce costruire il punto con intelligenza, alternando accelerazioni e soluzioni più difensive.

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Il momento delle due tenniste

Arango arriva a Iași con grande motivazione e la voglia di sfruttare un torneo sulla terra battuta per confermare la propria crescita. La colombiana ha dimostrato di poter competere con avversarie di livello superiore e punta a fare un ulteriore salto di qualità.

Zidansek, invece, cerca risposte dopo un periodo meno brillante rispetto ai migliori momenti della carriera. La slovena però resta una giocatrice molto pericolosa sulla terra, superficie dove ha costruito i risultati più importanti.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași potrebbe offrire una sfida molto equilibrata, perché entrambe le giocatrici hanno caratteristiche adatte alla terra battuta. Arango può contare su maggiore entusiasmo e su una fase di crescita interessante, mentre Zidansek ha dalla sua una grande esperienza nei match di alto livello e una conoscenza della superficie superiore. In un torneo come quello rumeno, dove la capacità di resistere agli scambi lunghi può fare la differenza, la slovena potrebbe riuscire a gestire meglio la pressione nei momenti decisivi.

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