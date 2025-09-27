Arezzo-Carpi: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Sfida chiave per il vertice del Girone B: una squadra vuole consolidare il primo posto, l’altra confermare le proprie ambizioni in trasferta. Analisi dello stato di forma e dei protagonisti.

Stefano Sorce 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 00:10)

Arezzo e Carpi si sfidano sabato 27 settembre 2025 alle 17:30. Un incontro chiave per la settima giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vogliono consolidare il primo posto in classifica e raggiungere il sesto successo stagionale, mentre il Carpi, squadra temibile in trasferta, cerca punti preziosi per confermare le proprie ambizioni. Con Bet365 puoi seguire Arezzo-Carpi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Scopri come farlo proseguendo con la lettura dell'articolo.

Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Arezzo-Carpi in diretta live. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva anche su Sky Sport. Gli stessi abbonati hanno l'opzione mobile (dunque tramite smartphone, pc o tablet) grazie al servizio Sky Go. La medesima gara e tutte le altre sfide di Serie C fanno parte anche del palinsesto di NOW TV, servizio streaming legato sempre a Sky ma che prevede un abbonamento a parte.

Il momento delle due squadre — Solo un cambio di formazione per l'Arezzo, rispetto all'undici che si è visto dal primo minuto contro la Pianese (superata con un netto 2-4). Parliamo dell'esterno offensivo Camillo Tavernelli, che va ad affiancare le certezze Pattarello e Cianci. A centrocampo Guccione ricopre il solito ruolo a metà tra mezzala e trequartista, mentre Chierico e Meli agiscono da interni puri. In difesa, davanti al portiere Trombini, spazio ai centrali Arena e Chiosa e ai terzini De Col e Righetti. Come ogni squadra che dalla terza serie ambisce a un posto in B, l'Arezzo impressiona soprattutto per la profondità della sua rosa: in panchina da segnalare la presenza di Mario Ravasio, attaccante con due gol all'attivo subentrando negli ultimi minuti, senza dimenticare l'esterno offensivo Varela Djamanca e il difensore ex Avellino Fabio Tito.

Il Carpi si ritrova nella scomoda posizione di affrontare ancora una volta una compagine prima in classifica. Dopo la sconfitta davanti alle mura amiche al cospetto del Ravenna, l'undici del giovanissimo Stefano Cassani (allenatore appena 35enne) sono chiamati a confermarsi efficaci in trasferta. Servono, per questo, i gol dell'attaccante Erik Gerbi, supportato per l'occasione da capitan Matteo Cortesi e dall'italo-nigeriano Precious Amayah. Sulla linea mediana dovrebbero agire Figoli e Rosetti, coadiuvati dagli esterni a tutta fascia Cecotti e Rigo. In difesa, a protezione del numero 1 Sorzi, ecco il trio composto da Zagnoni, Panelli e Matteo Rossini.

Le probabili formazioni di Arezzo-Carpi — Arezzo (4-3-3): Trombini, De Col, Arena, Chiosa, Righetti, Chierico, Meli, Guccione, Pattarello, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Bucchi.

Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Zagnoni, Panelli, Rossini, Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo, Cortesi, Amayah, Gerbi. Allenatore: Cassani.