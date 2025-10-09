Torna la Serie C con tante partite interessanti per intrattenerci in questo weekend: sfida d'alta classifica nel Girone B

Carmine Panarella 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 18:02)

Il Girone B di Serie C propone una sfida d'alta classifica da non perdere: il prossimo venerdì 10 ottobre alle ore 20:30 si disputa il match tra Arezzo e Gubbio. Questa gara in programma mette in palio tre punti cruciali per il percorso di entrambe le squadre. Da un lato L'Arezzo capolista può dare seguito a quanto fatto finora e consolidare la prima posizione, dall'altro il Gubbio deve cercare di fare punti per restare in zona playoff.

Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — L'anno scorso la gara terminò 3-1, ma ovviamente ogni stagione è a sé e una nuova pagina è ancora da scrivere. Sono ben 21 i punti conquistati finora dall'Arezzo, che attualmente condivide la prima posizione con il Ravenna e stacca l'Ascoli terzo di una sola lunghezza. I padroni di casa sono chiamati ad una vittoria interna per continuare a mantenere il primato. Non sarà però facile agguantare i tre punti, perché gli ospiti hanno dimostrato di essere avversari temibili: il Gubbio si trova al momento a 13 punti al sesto posto e punta al clamoroso colpo esterno.

Le probabili formazioni di Arezzo-Gubbio — Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi

Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo