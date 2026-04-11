Il derby toscano torna protagonista il 12 aprile, quando lo stadio Città di Arezzo farà da cornice a una sfida dal grande fascino e dal peso specifico elevato, sia per la classifica che per il prestigio regionale. In campo un Arezzo in piena corsa per le zone alte e un Livorno a caccia di punti per risalire. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AREZZO-LIVORNO SU BET365

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Il momento delle due squadre

La squadra di casa, allenata da Cristian Bucchi, sta vivendo una stagione di altissimo livello. Con 71 punti conquistati grazie a 21 vittorie, gli amaranto rappresentano una delle realtà più solide del campionato. Il segreto sta in un equilibrio ben definito tra fase offensiva e difensiva: da un lato 55 gol segnati, dall’altro appena 22 subiti, numeri che raccontano una squadra compatta e continua.

Situazione diversa per il Livorno guidato da Roberto Venturato. I labronici occupano l’undicesima posizione con 40 punti, un piazzamento che non rispecchia le ambizioni della piazza. A pesare sono soprattutto le 16 sconfitte stagionali e un rendimento lontano da casa poco incisivo, che ha limitato le possibilità di inserirsi nella lotta per le posizioni più nobili.

Nonostante le difficoltà, il recente successo contro il Gubbio ha ridato un minimo di fiducia, ma servirà una prova di carattere per affrontare un Arezzo così solido. Il derby del 12 aprile si preannuncia quindi intenso e combattuto, con in palio non solo punti ma anche orgoglio e supremazia territoriale

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