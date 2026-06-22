Lunedì 22 giugno 2026, alle ore 19:00 italiane, l'AT&T Stadium di Arlington ospita una delle sfide più attese della seconda giornata del Mondiale 2026. Argentina e Austria arrivano all'appuntamento a punteggio pieno dopo aver vinto all'esordio e si giocano una fetta importante del primo posto nel Gruppo J. Gli occhi del mondo saranno inevitabilmente puntati su Lionel Messi, appena entrato ancora una volta nella storia della Coppa del Mondo, ma la squadra di Ralf Rangnick ha già dimostrato di possedere organizzazione, intensità e qualità sufficienti per mettere in difficoltà chiunque.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Argentina-Austria in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Argentina-Austria, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento dell'Argentina

L'Argentina ha iniziato la difesa del titolo mondiale nel migliore dei modi. Il netto 3-0 rifilato all'Algeria ha confermato la forza di una squadra che continua a mantenere la stessa fame che l'ha portata sul tetto del mondo. La prestazione ha mostrato un gruppo maturo, consapevole dei propri mezzi e capace di accelerare quando necessario.

A prendersi la scena è stato naturalmente Lionel Messi, autore di una straordinaria tripletta che gli ha permesso di scrivere un'altra pagina della storia mondiale. Ma oltre ai gol del numero dieci, Scaloni ha ricevuto risposte importanti anche dal centrocampo, dove De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister hanno controllato il ritmo della gara.

L'impressione è che l'Albiceleste abbia iniziato il torneo con la mentalità giusta: rispetto per ogni avversario ma anche piena fiducia nelle proprie qualità.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 marzo 2026: Lionel Messi dell'Argentina saluta Thiago Almada durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia, disputata all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, in Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images).

Il momento dell'Austria

L'Austria si presenta a questa sfida con entusiasmo e convinzione. Il 3-1 rifilato alla Giordania ha confermato la crescita di una nazionale che negli ultimi anni è diventata una presenza costante nelle grandi competizioni internazionali.

La squadra di Ralf Rangnick ha mostrato le caratteristiche che la contraddistinguono: aggressività, pressing alto, organizzazione e capacità di attaccare rapidamente gli spazi. Schmid, Sabitzer e Laimer rappresentano un reparto offensivo dinamico e difficile da controllare, mentre l'esperienza di David Alaba continua ad essere fondamentale sia dal punto di vista tecnico che carismatico.

Contro l'Argentina servirà probabilmente la miglior prestazione degli ultimi anni, ma l'Austria ha già dimostrato di non temere le sfide più complicate.

La situazione del Gruppo J

Dopo la prima giornata Argentina e Austria guidano il Gruppo J con tre punti ciascuna. Alle loro spalle inseguono Algeria e Giordania, entrambe ancora ferme a quota zero.

La partita di Arlington assume quindi un valore enorme. Chi vincerà metterà una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale e si avvicinerà sensibilmente al primo posto del raggruppamento. Un pareggio, invece, lascerebbe tutto aperto in vista dell'ultima giornata.

Probabili formazioni di Argentina-Austria

Lionel Scaloni sembra intenzionato a confermare gran parte della squadra che ha dominato l'Algeria. Davanti a Martinez agiranno Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina. In mezzo al campo spazio alla qualità di Enzo Fernandez, De Paul e Mac Allister, mentre Almada sarà il collegamento tra centrocampo e attacco. Davanti la coppia formata da Lautaro Martinez e Lionel Messi rappresenta una delle più pericolose dell'intero torneo.

Rangnick dovrebbe confermare il suo equilibrato 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Alexander Schlager, con Posch, Lienhart, Alaba e Mwene a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Seiwald e Xaver Schlager, mentre Schmid, Laimer e Sabitzer supporteranno l'unica punta Kalajdzic, favorito su Arnautovic.

Argentina (4-3-1-2): Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Medina; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Almada; L. Martinez, Messi.

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Laimer, Sabitzer; Kalajdzic.

VIENNA, AUSTRIA - 31 marzo 2026: Romano Schmid dell'Austria avanza palla al piede durante la partita amichevole internazionale tra Austria e Corea del Sud, disputata il 31 marzo 2026 a Vienna, in Austria. (Foto di Christian Bruna/Getty Images).

Cosa aspettarci dalla partita

L'Argentina proverà a gestire il possesso e a sfruttare la qualità tecnica dei propri interpreti per muovere la difesa austriaca. L'Austria, invece, tenterà di rompere il ritmo della manovra albiceleste attraverso pressione alta e intensità nei duelli individuali.

Molto interessante sarà il confronto tra il centrocampo argentino e quello austriaco, probabilmente il settore del campo destinato a decidere gli equilibri della gara. Se l'Argentina riuscirà a trovare spazi tra le linee, Messi e Lautaro potrebbero diventare devastanti. Se invece l'Austria riuscirà ad imporre i suoi ritmi e il suo pressing, la partita potrebbe restare aperta fino ai minuti finali.

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