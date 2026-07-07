L'Argentina vuole proseguire la difesa del titolo mondiale, ma negli ottavi di finale del Mondiale 2026 dovrà superare un Egitto che ha già scritto una pagina di storia qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale della competizione. La sfida è in programma martedì 7 luglio alle ore 18:00 e mette di fronte due nazionali trascinate da due autentiche leggende del calcio mondiale: Lionel Messi e Mohamed Salah.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Argentina-Egitto in diretta TV e streaming ufficiale

Argentina-Egitto, in programma martedì 7 luglio alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e sarà visibile anche su DAZN. Il match potrà essere seguito in streaming gratuitamente su RaiPlay, oltre che sull'app e sulla piattaforma di DAZN.

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Il momento dell'Argentina

L'Albiceleste arriva a questo appuntamento ancora imbattuta nel torneo, ma il successo nei sedicesimi contro Capo Verde ha evidenziato come nessuna partita possa essere presa sottogamba. Dopo il vantaggio firmato da Lionel Messi, gli uomini di Lionel Scaloni si sono fatti rimontare, riuscendo poi a qualificarsi solamente ai tempi supplementari grazie a una rete decisiva nel finale.

La nazionale campione del mondo ha comunque confermato tutto il proprio carattere, reagendo nei momenti di maggiore difficoltà e dimostrando una volta di più di saper gestire la pressione delle gare a eliminazione diretta. Scaloni potrebbe effettuare qualche rotazione dopo i 120 minuti disputati nel turno precedente, ma l'ossatura resterà invariata: Emiliano Martinez guiderà la difesa davanti a Romero e Lisandro Martinez, mentre in avanti Messi dovrebbe essere affiancato da Julian Alvarez, con Lautaro Martinez inizialmente destinato alla panchina. A centrocampo spazio alla qualità di De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister, chiamati a dare ritmo e controllo alla manovra.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 5 SETTEMBRE: Lisandro Martinez dell'Argentina gioca la palla durante una partita di qualificazione della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Argentina e Cile all'Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il 5 settembre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Il momento dell'Egitto

L'Egitto continua invece a vivere il Mondiale più importante della propria storia. I Faraoni hanno eliminato l'Australia soltanto ai calci di rigore dopo una battaglia durata 120 minuti, conquistando una qualificazione che rappresenta già un traguardo storico per il calcio egiziano.

La squadra di Hossam Hassan ha mostrato grande organizzazione difensiva e una notevole forza mentale, qualità che le hanno permesso di superare anche i momenti più complicati del torneo. Salah resta naturalmente il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra: l'ex Liverpool ha trasformato con freddezza il proprio rigore con uno spettacolare cucchiaio e continua a rappresentare il leader assoluto della nazionale.

Hassan dovrebbe confermare il collaudato 4-4-2 visto nelle ultime uscite, puntando su una squadra molto compatta pronta a ripartire rapidamente. In avanti Salah agirà accanto a Ziko, mentre Marmoush e Ashour avranno il compito di accompagnare le transizioni offensive. In difesa Rabia e Ibrahim saranno chiamati al difficile compito di limitare Messi, cercando di ridurre al minimo gli spazi tra le linee.

Le probabili formazioni di Argentina-Egitto Scaloni dovrebbe confermare il collaudato 4-4-2, apportando solo qualche accorgimento dopo i 120 minuti disputati contro Capo Verde. Tra i pali spazio a Emiliano Martinez, protetto dalla linea difensiva composta da Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina. In mezzo al campo agiranno De Paul, Mac Allister ed Enzo Fernandez, mentre Almada è favorito su Nico Gonzalez per completare il reparto. In attacco nessun dubbio sulla presenza di Messi, che dovrebbe essere affiancato da Julian Alvarez. Hossam Hassan, invece, non sembra intenzionato a modificare l'assetto che ha consentito all'Egitto di eliminare l'Australia. I Faraoni si schiereranno con un prudente 4-4-2: Shobeir difenderà la porta, davanti a lui Hany, Ibrahim, Rabia e Hafez. In mediana spazio a Ashour, Fathy, Attia e Ziko, mentre in avanti toccherà alla coppia formata da Salah e Marmoush provare a mettere in difficoltà la retroguardia argentina. Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, Julian Alvarez. Egitto (4-4-2): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour, Fathy, Attia, Marmoush; Salah, Ziko. BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Emam Ashour dell'Egitto viene contrastato da Dani Olmo della Spagna durante la partita amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto, disputata all'RCDE Stadium il 31 marzo 2026 a Barcellona, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images) Cosa aspettarsi dalla partita La sfida promette grande intensità. L'Argentina proverà a prendere il controllo del possesso fin dai primi minuti, affidandosi alla qualità del proprio centrocampo e alla fantasia di Messi per aprire la difesa egiziana. I Faraoni, invece, punteranno su una gara molto ordinata, cercando di restare compatti e sfruttare ogni possibile ripartenza con Salah e Marmoush. L'equilibrio potrebbe durare per buona parte dell'incontro, ma la maggiore profondità della rosa argentina e l'esperienza maturata nelle gare da dentro o fuori rappresentano un vantaggio significativo per la Selección.

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