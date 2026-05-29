Non perdere Arnaldi-Collignonin: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Al terzo turno del Roland Garros va in scena un confronto particolarmente interessante tra Matteo Arnaldi e Raphaël Collignon. I due tennisti occupano attualmente la 104ª e la 62ª posizione del ranking ATP.
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Dove vedere Arnaldi-Collignonin diretta tv e streaming gratis
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Il momento dei due tennisti
Con il belga che parte leggermente avanti nei pronostici degli operatori di scommesse. Entrambi arrivano a questo appuntamento dopo prestazioni convincenti e in un buon momento di forma. Tra gli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi statistica c’è il rendimento offensivo dell’azzurro, elemento che potrebbe incidere sull’andamento della partita. Vediamo più da vicino i numeri e le possibili chiavi del match.
Per quanto riguarda i precedenti, Arnaldi e Collignon non si sono mai sfidati nel circuito professionistico. L’assenza di confronti diretti rende quindi più complessa la lettura della sfida, che dovrà essere valutata principalmente sulla base dello stato di forma e delle caratteristiche tecniche dei due giocatori.
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