Al terzo turno del Roland Garros va in scena un confronto particolarmente interessante tra Matteo Arnaldi e Raphaël Collignon. I due tennisti occupano attualmente la 104ª e la 62ª posizione del ranking ATP.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ARNALDI-COLLIGNONIN SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Arnaldi-Collignonin diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Arnaldi-Collignonin BET365 oppure Vincitu

Il momento dei due tennisti