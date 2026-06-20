La sfida di tennis tra Matteo Arnaldi e Lloyd Harris Gray è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra un giocatore in crescita e un avversario che proverà a sfruttare al meglio le proprie qualità sul veloce per avanzare nel tabellone. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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L’Arnaldi arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nel circuito maggiore. L’italiano è un giocatore solido, capace di reggere gli scambi da fondo campo e di adattarsi bene anche alle superfici rapide come l’erba.

Il Gray, invece, proverà a giocare con aggressività e a prendere subito in mano il ritmo del match. Il suo obiettivo sarà quello di accorciare gli scambi e sfruttare al meglio il servizio per mettere pressione all’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Arnaldi cercherà di imporre il proprio ritmo da fondo campo e sfruttare la continuità negli scambi.

Gray proverà invece a essere aggressivo fin dai primi colpi per provare a sorprendere l’azzurro e conquistare il passaggio del turno.

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