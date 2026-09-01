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L’Arzignano Valchiampo torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 18:30, la formazione veneta ospiterà la Dolomiti Bellunesi allo stadio Tommaso Dal Molin in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione. L’Arzignano ha raggiunto questo appuntamento superando l’AlbinoLeffe per 2-1, mentre la Dolomiti Bellunesi ha eliminato il Treviso nel primo turno.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Arzignano proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Dal Molin, mentre la Dolomiti Bellunesi guidata da Andrea Bonatti arriva in trasferta con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso nella competizione. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Arzignano-Dolomiti in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Tommaso Dal Molin, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. La Coppa Italia Serie C viene trasmessa da Sky Sport e NOW per le gare selezionate e, in questa fase della competizione, non tutte le partite sono necessariamente inserite nel palinsesto.

L’Arzignano vuole sfruttare il fattore Dal Molin

L’Arzignano Valchiampo ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla

. I giallocelesti hanno costruito il proprio successo già nel primo tempo, trovando le reti di Cariolato e Milillo prima del gol della formazione ospite nella ripresa.

La squadra di casa proverà ora a sfruttare il fattore Dal Molin, dove ha già iniziato il proprio percorso nella competizione con una vittoria. Dopo il successo contro l’AlbinoLeffe, l’Arzignano cercherà di confermare solidità e concretezza in una gara che metterà in palio l’accesso al turno successivo.

La Dolomiti Bellunesi cerca il colpo in trasferta

La Dolomiti Bellunesi ha iniziato il proprio cammino in Coppa Italia Serie C superando il

, conquistando così la possibilità di affrontare il secondo turno in terra vicentina. La formazione allenata da Andrea Bonatti arriva quindi ad Arzignano con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso nella competizione.

Per la squadra bellunese sarà importante mantenere compattezza e attenzione in una trasferta contro un avversario che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico. Il successo nel turno precedente ha però dimostrato che la Dolomiti Bellunesi può affrontare con la giusta personalità anche le sfide a eliminazione diretta.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Arzignano Valchiampo che punta sul

e una Dolomiti Bellunesi intenzionata a sfruttare la fiducia derivante dal successo contro il Treviso. I padroni di casa proveranno a prendere in mano la gara, mentre gli ospiti cercheranno di mantenere equilibrio e sfruttare le occasioni disponibili.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. La capacità di gestire la pressione, mantenere lucidità e sfruttare i momenti favorevoli potrebbe fare la differenza in una partita che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale.

Arzignano-Dolomiti: data, orario e canali