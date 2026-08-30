La sfida tra Arzignano Valchiampo e Pro Vercelli, in programma domenica 30 agosto 2026 alle ore 18:00, rappresenta un incontro significativo per entrambe le squadre nel contesto della Serie C Girone A. Il match si svolgerà allo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, casa dei padroni di casa.

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Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, casa dei padroni di casa, e rappresenta un appuntamento importante della seconda giornata della Serie C Girone A.

Partita: Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Tommaso Dal Molin

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L'Arzignano Valchiampo occupa attualmente il dodicesimo posto con 1 punto, conquistato grazie al pareggio ottenuto nella prima giornata contro il Calcio Lecco 1912.

La Pro Vercelli si trova invece al nono posto con 1 punto, frutto del pareggio per 1-1 contro l'AC Calvina Sport.

La sfida mette quindi di fronte due formazioni ancora imbattute ma alla ricerca del primo successo stagionale.

Il momento dell'Arzignano Valchiampo

L'Arzignano Valchiampo ha iniziato il campionato con un pareggio e può guardare con fiducia all'appuntamento casalingo contro la Pro Vercelli.

La squadra di Daniele Di Donato ha mostrato soprattutto una buona solidità difensiva nel debutto contro il Calcio Lecco 1912, riuscendo a mantenere la porta inviolata.

Il punto conquistato nella prima giornata ha permesso ai giallocelesti di muovere subito la classifica, ma davanti al proprio pubblico l'obiettivo sarà inevitabilmente quello di trovare i tre punti.

A rendere ancora più interessante la sfida sono i precedenti: l'Arzignano ha infatti conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite contro la Pro Vercelli, un dato che potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di fiducia per i padroni di casa.

Il fattore campo e il rendimento negli scontri diretti rendono quindi l'Arzignano particolarmente interessato alla possibilità di conquistare la prima vittoria della stagione.

Il momento della Pro Vercelli

La Pro Vercelli arriva ad Arzignano con lo stesso bottino di un punto e con la necessità di trasformare il pareggio dell'esordio in un risultato più pesante.

La formazione piemontese ha chiuso sul 1-1 contro l'AC Calvina Sport, evidenziando alcune difficoltà nella finalizzazione delle occasioni create.

Il nono posto in classifica testimonia comunque un avvio senza sconfitte e lascia alla squadra la possibilità di migliorare rapidamente la propria posizione.

La trasferta del Tommaso Dal Molin rappresenta però un test impegnativo, soprattutto considerando il rendimento dell'Arzignano negli ultimi confronti diretti.

La Pro Vercelli dovrà quindi trovare maggiore concretezza sotto porta e allo stesso tempo prestare attenzione alla solidità difensiva dei padroni di casa, che nel debutto sono riusciti a mantenere la porta inviolata.

La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di conquistare il primo successo stagionale e dare una svolta positiva al proprio campionato.