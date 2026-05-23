La sfida tra Ascoli Calcio 1898 FC e Catania FC, valida per il primo turno dei playoff di Serie C, si annuncia come uno degli appuntamenti più delicati e interessanti della stagione per entrambe le formazioni. Il match andrà in scena domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:00 allo stadio Del Duca.

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Il momento delle due squadre

L’Ascoli arriva a questo appuntamento forte del successo per 1-0 ottenuto contro il Potenza, risultato che ha confermato la compattezza della squadra e la capacità di affrontare con lucidità le gare decisive. Finora i bianconeri hanno mantenuto l’imbattibilità nella fase playoff, raccogliendo una vittoria e un pareggio e dimostrando grande organizzazione sia in difesa che nella gestione dei momenti più complicati della partita.

Il cammino del Catania, invece, è stato più altalenante. La formazione siciliana ha collezionato due pareggi e ha evidenziato qualche difficoltà soprattutto in fase difensiva, con tre reti subite che hanno messo in luce una certa fragilità. Nonostante questo, la squadra continua a possedere giocatori di qualità e talento in grado di cambiare l’inerzia della gara in qualsiasi momento.

Anche i precedenti tra le due squadre raccontano una sfida molto equilibrata: negli ultimi cinque confronti l’Ascoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Tuttavia, l’ultimo incrocio ha sorriso al Catania, vittorioso per 2-1, un risultato che potrebbe avere un peso importante anche dal punto di vista mentale. Il tecnico bianconero Francesco Tomei dovrà preparare i suoi uomini a gestire pressione e tensione tipiche delle gare da dentro o fuori, mentre Domenico Toscano proverà a rilanciare il Catania dopo un periodo non particolarmente brillante, caratterizzato da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite.

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