Lo stadio Del Duca si prepara a vivere una delle serate più pesanti ed emotivamente intense della stagione. Ascoli e Catania si affrontano domenica 24 maggio alle ore 20:00 nella semifinale d’andata dei playoff di Serie C, un doppio confronto che mette in palio l’accesso all’ultimo atto della corsa promozione verso la Serie B. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ASCOLI-CATANIA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’Ascoli arriva all’appuntamento dopo aver superato il Potenza in un quarto di finale molto equilibrato e deciso dal successo per 1-0 ottenuto davanti ai propri tifosi grazie alla rete di Chakir. I bianconeri hanno mostrato solidità, pazienza e capacità di reggere la pressione nei momenti chiave, caratteristiche che potrebbero diventare decisive anche contro un avversario esperto e abituato a gestire gare ad alta tensione.

Il Catania si presenta invece con entusiasmo e consapevolezza dopo aver eliminato il Lecco nel turno precedente. La squadra siciliana ha dimostrato qualità offensive importanti e una notevole capacità di colpire nei momenti decisivi della partita. Toscano punta sull’esperienza di diversi uomini chiave e su una squadra che nelle ultime settimane ha dato l’impressione di essere cresciuta soprattutto dal punto di vista mentale.

Probabili formazioni

L’Ascoli dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 equilibrato ma aggressivo sugli esterni. Davanti a Vitale agiranno Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre, con Corradini e Damiani chiamati a dare equilibrio e intensità in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio alla qualità di Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi alle spalle dell’unica punta Gori, riferimento offensivo della squadra bianconera.

Il Catania dovrebbe invece rispondere con il 3-4-2-1 scelto da Toscano nelle ultime uscite. Dini guiderà la difesa composta da Ierardi, Miceli e Pieraccini. Sugli esterni agiranno Casasola e Donnarumma, mentre in mezzo al campo toccherà a Quaini e Di Tacchio gestire ritmo e coperture. Alle spalle di Forte ci saranno Jimenez e Cicerelli, due giocatori fondamentali per fantasia, inserimenti e qualità nell’uno contro uno.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.

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