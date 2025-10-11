Il Girone B di Serie C offre numerosi match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Ascoli e Pontedera la prossimo domenica 12 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per tutte e due le squadre, che vogliono migliorare la propria classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Ascoli-Pontedera GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ascoli-Pontedera in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa terzi a quota 20 punti, ad una sola lunghezza dalla prima posizione occupata da Arezzo e Ravenna. Questa prima parte di stagione è stata più che positiva per l'Ascoli, che ora si trova di fronte ad una ghiotta opportunità tra le mura amiche per dar seguito a quanto di buono fatto finora e tentare di raggiungere la vetta. Non sarà però semplice per i bianconeri, che avranno di fronte un Pontedera a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: gli ospiti infatti si ritrovano quindicesimi con 8 punti in classifica e cercheranno di fare punti per evitare che lo spettro della retrocessione si avvicini.
Le probabili formazioni di Ascoli-Pontedera—
Ascoli (4-2-3-1): Vitale, Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre, Milanese, Damiani, Silipo, Pinna, D'Uffizi, Gori. Allenatore: Francesco Tomei
Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini
