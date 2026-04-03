Lo streaming gratis della gara Ascoli-Vis Pesaro: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 10:12)

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante tra una squadra in piena corsa promozione e una in lotta per i playoff: Ascoli-Vis Pesaro, in programma sabato 4 aprile alle ore 20:30. L’Ascoli occupa la seconda posizione con 68 punti ed è determinato a restare in scia della vetta, mentre la Vis Pesaro, nona a quota 43 punti, cerca un risultato positivo per rientrare nella zona playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Ascoli-Vis Pesaro nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Ascoli, allenato da Francesco Tomei, si presenta con un 4-4-2 solido e ben organizzato. Silipo e Chakir formeranno il tandem offensivo, con l’obiettivo di sfruttare le occasioni create e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 68 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per continuare la corsa verso la vetta.

La Vis Pesaro, guidata da Roberto Stellone, risponde con un 3-4-1-2 che punta su qualità tra le linee. Paola agirà da trequartista alle spalle di Stabile e Nicastro, con il compito di innescare le punte e rendere più pericolosa la manovra offensiva. Con 43 punti, gli ospiti cercano un risultato importante per rientrare nella zona playoff.

Le probabili formazioni di Ascoli-Vis Pesaro — Ci si aspetta una gara intensa, con l’Ascoli pronto a fare la partita sfruttando organizzazione e qualità per costruire occasioni offensive, mentre la Vis Pesaro cercherà di mantenere equilibrio e compattezza per poi colpire con rapidità nelle ripartenze. Il match potrebbe essere deciso dalla capacità delle due squadre di gestire i momenti chiave e di sfruttare al meglio le occasioni create.

Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone