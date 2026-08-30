Il Comunale di Caravaggio apre le porte alla sfida tra Atalanta II e ACD Guidonia, due squadre che arrivano alla seconda giornata della Serie C Girone B con stati d'animo completamente differenti. I padroni di casa sono fermi a 0 punti dopo la sconfitta all'esordio, mentre il Guidonia ha iniziato il campionato con una vittoria convincente che gli ha permesso di portarsi in testa alla classifica. VEDI ATALANTA-GUIDONIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Atalanta II-Guidonia

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Atalanta II-Guidonia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa al Comunale di Caravaggio, impianto utilizzato dall'Atalanta II per le proprie gare interne, e rappresenta un appuntamento importante della Serie C Girone B.

Partita: Atalanta II-Guidonia

Atalanta II-Guidonia Competizione: Serie C Girone B

Serie C Girone B Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Comunale di Caravaggio

Comunale di Caravaggio Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

L'Atalanta II occupa attualmente il 19° posto con 0 punti, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Vado FC. La squadra dovrà quindi cercare una reazione immediata davanti al proprio pubblico.

L'ACD Guidonia è invece in testa alla classifica con 3 punti, grazie al successo per 3-0 ottenuto contro il Gubbio. L'inizio di stagione ha dato subito fiducia alla formazione ospite, che ha mostrato qualità sia in attacco che in difesa.

Il momento dell'Atalanta II

L'Atalanta II ha iniziato il campionato con una sconfitta e si presenta alla seconda giornata con la necessità di cancellare rapidamente lo zero dalla propria classifica.

Il 2-0 subito contro il Vado FC ha evidenziato alcune difficoltà nella fase offensiva, con la squadra incapace di trovare la via del gol, e allo stesso tempo alcune fragilità difensive che hanno permesso agli avversari di andare a segno due volte.

Il tecnico Nicola Beati dovrà quindi lavorare sulla reazione mentale della squadra e cercare di sfruttare il fattore campo. La sfida contro il Guidonia sarà subito un test complicato, ma anche un'occasione importante per ritrovare fiducia.

La pressione sarà inevitabilmente elevata: l'Atalanta II non vuole trasformare una partenza negativa in una crisi già nelle prime giornate e dovrà cercare una prestazione più convincente rispetto a quella dell'esordio.

Il momento del Guidonia

L'ACD Guidonia arriva invece all'appuntamento con il morale alle stelle dopo una prima giornata praticamente perfetta.

La squadra ha superato il Gubbio per 3-0, conquistando tre punti e portandosi immediatamente al primo posto della classifica. Il risultato ha evidenziato soprattutto la capacità della formazione di essere efficace nella metà campo avversaria senza concedere reti.

Il Guidonia vuole ora dare continuità a questo ottimo avvio anche in trasferta. La gara sul campo dell'Atalanta II rappresenta una prima prova importante per una squadra che punta a confermare quanto di buono mostrato nella prima uscita.

L'obiettivo sarà mantenere equilibrio e solidità, evitando di sottovalutare un avversario che scenderà in campo con una forte motivazione per riscattare la sconfitta dell'esordio.