L'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata degli spareggi di Conference League, ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase campionato. La sfida è in programma giovedì 20 agosto alle ore 20:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Per i nerazzurri si tratta del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, con la squadra di Maurizio Sarri chiamata a iniziare nel modo migliore il proprio percorso europeo.

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Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma dell'Atalanta

La gara trasarà trasmessa in Italia, con il calcio d'inizio fissato alle. La sfida sarà inoltre disponibile per gli abbonatie in streaming attraverso le piattaforme collegate al servizio.

L'Atalanta si presenta alla sfida dopo un'estate caratterizzata da importanti cambiamenti societari e tecnici. Il club ha affidato il nuovo progetto a Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri, con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo dopo una stagione al di sotto delle aspettative. La Conference League rappresenta quindi il primo vero banco di prova per il tecnico toscano.

I nerazzurri vogliono sfruttare il fattore campo per mettere subito in discesa il doppio confronto. La squadra bergamasca è inoltre indicata tra le principali candidate alla vittoria della competizione e ha una lunga esperienza internazionale alle spalle. L'obiettivo è arrivare al ritorno con un risultato positivo, prima di concentrarsi anche sull'esordio in Serie A contro il Sassuolo.

Il momento dell'Hapoel Tel Aviv

L'Hapoel Tel Aviv arriva a questo appuntamento dopo aver superato il turno precedente degli spareggi di Conference League contro il Katowice. La formazione israeliana ha quindi già affrontato un confronto ufficiale in questa fase iniziale della stagione e ora si prepara a una trasferta particolarmente impegnativa.

In panchina c'è Elyaniv Barda, ex attaccante della nazionale israeliana e allenatore dell'Hapoel Tel Aviv dal 2024. Il tecnico conosce bene l'ambiente del calcio israeliano e proverà a preparare una gara accorta, con l'obiettivo di contenere la qualità dell'Atalanta e mantenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno.

Le probabili formazioni di Atalanta-Hapoel Tel Aviv

L'Atalanta dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Carnesecchi sarà il portiere, mentre Bellanova, Kossounou, Scalvini e Bernasconi dovrebbero comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Samardzic, Gaetano ed Ederson, con Zalewski e Raspadori ai lati di Scamacca.

L'Hapoel Tel Aviv dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Tzur è candidato a difendere i pali, protetto da Coco, Moyembo, Chico e Leidner. Falcao e Kroev dovrebbero agire davanti alla difesa, mentre Turiel, Boateng e Alkoukin saranno chiamati a supportare Altman.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri.

Hapoel Tel Aviv (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Turiel, Boateng, Alkoukin; Altman. Allenatore: Elyaniv Barda.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Atalanta parte con l'obiettivo di sfruttare il proprio pubblico e la maggiore esperienza internazionale per indirizzare immediatamente la qualificazione. Per Sarri sarà anche l'occasione per verificare le prime indicazioni del nuovo progetto tecnico in una gara che mette già in palio un traguardo importante.

L'Hapoel Tel Aviv proverà invece a rendere il compito più complicato possibile ai padroni di casa, puntando soprattutto sull'organizzazione e sulla capacità di resistere alla pressione.

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