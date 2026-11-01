Due pareggi diversi da cui ripartire, una vittoria da cercare per cambiare il peso della classifica. Lunedì 2 novembre 2026 alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta e Parma chiudono la decima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano dal 2-2 sul campo della Fiorentina, i ducali dallo 0-0 casalingo contro l’Udinese. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Sarri vuole ritrovare continuità e migliorare la propria tenuta, mentre il Parma cerca punti per risalire dalle ultime posizioni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Atalanta-Parma su DAZN: come accedere alla diretta

Atalanta, il pareggio di Firenze lascia aperto il tema dell’equilibrio

, con calcio d’inizio alle. Per seguire l’incontro servirà un abbonamento che comprenda la Serie A. La visione sul televisore sarà possibile attraverso l’app DAZN sulle smart TV compatibili oppure utilizzando un dispositivo di streaming supportato. Da computer sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, mentre smartphone e tablet potranno essere utilizzati tramite applicazione.Il 2-2 contro laha portatoa undici punti.aveva aperto la partita, trovando il primo gol in questo campionato, ma nella ripresa i viola hanno ribaltato il risultato prima del pareggio firmato da. La capacità di rendersi pericolosi rappresenta una risorsa per. Il problema è accompagnarla con una maggiore compattezza, evitando che gli avversari possano arrivare troppo facilmente vicino alla porta dopo aver superato la prima pressione. Contro ilè candidato a guidare l’attacco. Alle sue spalle dovrebbero esserci De Ketelaere, Rowe e uno tra Elmas e Zalewski, con il macedone indicato leggermente avanti. In mediana Pašalić è favorito su Samardžić per affiancare Éderson: una scelta che dovrà garantire sostegno alla manovra e copertura quando la squadra perde il pallone.

BERGAMO, ITALIA - 15 OTTOBRE: Nicola Zalewski dell’Atalanta BC reagisce durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27 tra Atalanta BC e Pafos FC allo Stadio di Bergamo, il 15 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Parma, dalla porta inviolata alla ricerca di maggiore precisione

La chiave tattica: De Ketelaere tra le linee, il Parma cerca le due punte

Lo 0-0 controha restituito aluna prestazione difensiva incoraggiante, ma anche il rimpianto di una possibilità non sfruttata. Il rigore di, respinto da, avrebbe potuto cambiare una partita rimasta senza reti.cerca ora una squadra capace di conservare quella tenuta aggiungendo qualità nelle scelte offensive. A Bergamo servirà limitare le ricezioni dei trequartisti nerazzurri, ma anche trovare il modo di risalire e dare sostegno agli attaccanti., ex della sfida, e Romero sono i candidati per la coppia offensiva. Britschgi e Valeri dovrebbero presidiare le corsie, con il compito di accompagnare le uscite senza lasciare scoperta la difesa. Per i ducali sarà importante evitare che la punta incaricata di ricevere il primo passaggio resti isolata contro i centrali dell’Atalanta.Il possibilepuò portarea cercare spazio alle spalle del centrocampo ducale. Se il belga riuscirà a ricevere fronte alla porta, potrà combinare con Krstović oppure servire i movimenti di Rowe ed Elmas. Per il Parma sarà importante coordinare le uscite dei difensori con il lavoro dei centrocampisti, senza liberare corridoi verso l’area. Sulle fasce, le avanzate die Bernasconi potrebbero costringere Britschgi e Valeri ad abbassarsi. L’Atalanta avrebbe così la possibilità di mantenere la pressione, ma dovrebbe proteggere gli spazi lasciati dai propri terzini.

Il Parma potrebbe cercare proprio quelle zone attraverso Romero e Touré, alternando un movimento incontro e uno in profondità. La qualità del primo passaggio dopo il recupero sarà decisiva: permetterebbe ai ducali di superare la pressione e coinvolgere Bernabè, mentre un pallone perso subito offrirebbe ai nerazzurri un’altra occasione per attaccare.

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma: Elmas favorito, Romero e Touré per Gilardino

L’, affidando la porta a Carnesecchi. Zappacosta e Bernasconi sono attesi sulle corsie difensive, con Scalvini e Obrić al centro. Pašalić potrebbe affiancare Éderson in mediana, mentre Elmas, De Ketelaere e Rowe sono candidati a sostenere Krstović. Restano le alternative Zalewski e Samardžić.

Il Parma potrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Daffara sono previsti Delprato, Troilo e Diego Carlos. Britschgi e Valeri occuperebbero le fasce, con Bernabè, Sierro e Keita nella zona centrale. In attacco è ipotizzata la coppia composta da Romero e Touré.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Maurizio Sarri.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Alberto Gilardino.

Orario, stadio e modalità di visione