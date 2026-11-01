Il Sassuolo ha bisogno di fermare la serie di sconfitte, la Fiorentina vuole trasformare i segnali di crescita in una vittoria. Lunedì 2 novembre 2026 alle 18:30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, neroverdi e viola si affrontano nella decima giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano dal 6-2 subito contro la Lazio, gli ospiti dal pareggio per 2-2 con l’Atalanta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per entrambe è una partita importante per ritrovare fiducia e muovere la classifica. Il Sassuolo deve correggere soprattutto la tenuta difensiva, mentre la Fiorentina cerca maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

I canali di Sassuolo-Fiorentina e le piattaforme streaming

Sassuolo, Adžić per sostituire Thorstvedt dopo il ko con la Lazio

, con calcio d’inizio alle. La programmazione è confermata anche dal calendario pubblicato dal club neroverde. Su Sky la partita sarà disponibile su, con telecronaca die commento tecnico di. Le opzioni streaming comprendono, secondo i contenuti inclusi nei rispettivi abbonamenti. DAZN sarà utilizzabile dal sito e dall’app sui dispositivi compatibili. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda l’evento, mentre gli abbonati Sky abilitati potranno accedere attraverso Sky Go.Le sei reti subite contro lahanno aggravato il momento del, arrivato alla terza sconfitta consecutiva. L’espulsione diha complicato la partita, ma le difficoltà difensive erano emerse anche prima dell’inferiorità numerica. Aquilani deve ritrovare una squadra capace di proteggere meglio la propria area e accompagnare la pressione con distanze corrette. I ventidue gol incassati nelle prime nove giornate rendono questo lavoro una priorità, soprattutto contro una Fiorentina che dispone di qualità tra centrocampo e trequarti. L’assenza per squalifica di Thorstvedt apre spazio ad, candidato a completare la mediana con Matić e Bakola. Davanti, Berardi e Laurienté dovrebbero affiancare Esposito: tre riferimenti ai quali serviranno palloni giocabili, senza costringere la squadra a scoprirsi per sostenerli.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALIA - 27 OTTOBRE: Sebastiano Esposito dell’US Sassuolo esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e SS Lazio al Mapei Stadium - Città del Tricolore, il 27 ottobre 2026 a Reggio nell’Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Fiorentina, il pari con l’Atalanta lascia segnali incoraggianti

La chiave tattica: Berardi e Laurienté larghi, i viola cercano spazio dentro

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Esposito davanti, Pellegrino favorito su Beto

Il 2-2 contronon ha consegnato allala vittoria cercata, ma ha mostrato una squadra capace di reagire nella ripresa. Il primo gol di Njie in maglia viola rappresenta una delle indicazioni positive dalle quali ripartire.cerca ora una prestazione più completa, nella quale la qualità offensiva sia accompagnata dal lavoro collettivo senza pallone. Contro il Sassuolo sarà importante evitare che Berardi e Laurienté possano ricevere con spazio, soprattutto dopo una perdita del possesso. In attacco resta aperto il confronto trae Beto, con l’argentino indicato leggermente avanti. Mastantuono e Njie sono candidati alla conferma alle spalle della punta, mentre Fagioli dovrebbe essere sostenuto da Ndour e Brescianini a centrocampo.Il possibilepuò portaree Laurienté ad affrontare i terzini avversari, cercando di allargare la difesa viola. Se uno dei centrocampisti della Fiorentina dovrà spostarsi in copertura, Adžić e Bakola potrebbero trovare spazio per accompagnare l’azione nei corridoi interni. Lapotrebbe invece sfruttare il proprioper occupare la zona alle spalle delle mezzali neroverdi. Mastantuono e Njie avrebbero la possibilità di ricevere vicino alla punta, costringendo Matić a scegliere quale linea di passaggio proteggere. Per il Sassuolo sarà quindi importante che centrocampo e difesa restino vicini.il Sassuolo dispone di esterni capaci di attaccare campo aperto, mentre i viola possono cercare rapidamente i due trequartisti dopo il recupero. La squadra che accompagnerà meglio l’azione senza perdere le coperture avrà maggiori possibilità di mantenere il controllo.Il, affidando la porta a Turati. Cinquegrano e Doig sono attesi sulle corsie difensive, con Odenthal e Ćaleta-Car al centro. Adžić, Matić e Bakola potrebbero comporre la mediana. In attacco è prevista la conferma di Berardi, Esposito e Laurienté.

La Fiorentina potrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Davanti a De Gea sono ipotizzati Jiménez, Drăgușin, Viery e João Mário. Ndour e Brescianini dovrebbero affiancare Fagioli, mentre Mastantuono e Njie agirebbero alle spalle di Pellegrino. Beto resta l’alternativa per il ruolo di centravanti.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Ćaleta-Car, Doig; Adžić, Matić, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.

Orario, stadio e informazioni sulla diretta