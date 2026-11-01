Dimenticare il brutto ko casalingo contro la Lazio e ripartire immediatamente. Il Sassuolo non sta vivendo un momento facile: ben quattro sconfitte nelle ultime 5 partite e vittoria che manca ormai dal 13 settembre, ovvero dal colpaccio contro la Juventus. Domani sera alle 18:30 i neroverdi saranno impegnati nella delicata sfida del Franchi contro la Fiorentina, anche quest'ultima in grave crisi. Un'occasione importante per riprendersi i 3 punti ed allontanarsi dalle zone calde della classifica. Nel frattempo, questa mattina è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani. Ecco le sue parole.

Aquilani punta la Fiorentina: "Questo momento difficile deve darci la spinta per ripartire"

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Una partita molto delicata quella che attende il Sassuolo di Alberto Aquilani . Reduce dalla pesante sconfitta per 2-6 contro la, i neroazzurri torneranno in campo domani sera alle 18:30 contro la, sfida molto importante per tornare alla vittoria dopo quasi due mesi ed allontanarsi almeno per una giornata dalla zona retrocessione, ultimo posto della quale occupato proprio dai Viola di PaoloNonostante il momento difficile Alberto Aquilani predice calma soprattutto per "è proprio in un momento come questo che deve arrivare la forza di reagire". Proprio questo ha voluto sottolineare il tecnico neroverde nella conferenza stampa tenuta questa mattina: "Veniamo da un risultato molto pesante. Frutto di una partita giocata malissimo ma sono proprio questi risultati che devono farci crescere e capire quello che stiamo vivendo - comincia l'ex- Quando il vento soffia forte bisogna accelerare, altrimenti si rischia di tornare indietro. Dobbiamo rimanere uniti e compatti".

Dopo l'importante successo contro la Juventus, il Sassuolo ha conosciuto un preoccupanti calo di prestazione e soprattutto di risultati con ben 4 KO nelle successive 5 partite ed ora sono sopra la zona retrocessione di sole 3 lunghezze: "Quello che ci sta mancando è l'aspetto delle distanze. All'inizio avevamo distanze molto più corte e quindi mi aspetto di vedere questo domani. Anche l'aspetto tattico al momento non sta dando frutti. Quindi quello che mi aspetto è commettere meno errori e so che possiamo farlo perché i miei giocatori hanno grandi qualità ed è proprio da questo momento che si può e si deve crescere".

Aquilani: "Fiorentina? Squadra importante. Ha fatto una grande campagna acquisti"

Come accennato, iloccupa al momento la 15^posizione con solo tre punti sopra la zona la retrocessione, ovvero proprio sullache, dunque, in caso di successo agguanterebbe i neroverdi complicando ancora di più la situazione. Un fatto al qualenon vuole proprio pensare: "Dobbiamo prendere atto della situazione, del calendario che abbia fatto e che ci aspetta. Bisogna guardare in faccia la realtà e e questa realtà ti dà l'occasione di rifarti immediatamente nonostante si affrontino squadre importanti. Una di queste è proprio la Fiorentina".

Proprio sull'avversario di domani sera, Aquilani ne ha elogiato le qualità nonostante il momento difficile che la squadra di Vanoli sta vivendo: "Ha fatto una grande campagna acquisti che le dà l'occasione di fare un campionato di livello. Hanno obiettivi diversi dai nostri, quindi ci aspettiamo una partita complicata. Come in fin dei conti lo sono tutte in questo campionato. Hanno grandi giocatori e per questo dovremo dare il 100%".

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Alberto Aquilani capo allenatore dell'US Sassuolo reagisce durante la Serie A match tra US Sassuolo e AC Milan allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Nonostante entrambi i club non siano nel loro migliore momento, quella di domani non deve essere considerata una finale: "Ci sono altre partite. Il campionato è lungo e solo alla fine butteremo le somme. E' evidente che ci manca qualcosa rispetto alle altre squadre. In Serie A come sbagli non ti perdonano ed ogni punto perso diventa una sensazione di negatività. Ma noi questo pensiero dobbiamo togliercelo e pensare solo a noi". Sugli infortuni?: "Ci sono diversi giocatori che sono in dubbio ma io non lo prendo come un alibi. Non è da me. Faremo le giuste valutazioni", conclude Aquilani.