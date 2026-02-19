AtalantaU23-Cosenza: analisi e dove vederla gratis

Atalanta II e Cosenza si sfidano nella 28ª giornata di Serie C Girone C. Ospiti favoriti per classifica e rendimento

Stefano Sorce 19 febbraio - 15:05

La 28ª giornata del Girone C mette di fronte due squadre con ambizioni diverse. AtalantaU23-Cosenza si affrontano domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30 in un match che può incidere sia sulla corsa playoff sia sulla stabilità di metà classifica. Atalanta II è 12ª con 30 punti, mentre il Cosenza occupa il 4° posto a quota 46. La differenza di classifica racconta una squadra più continua contro una formazione ancora altalenante.

La squadra allenata da Salvatore Bocchetti ha raccolto 30 punti con 8 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. Nelle ultime cinque partite il bilancio è stato di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il successo per 1-0 contro il Foggia ha dato fiducia, ma il rendimento interno resta incostante (4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte). Con 38 gol segnati e 36 subiti, l’Atalanta II è una squadra che alterna buone fasi offensive a momenti di vulnerabilità difensiva.

Il Cosenza di Antonio Buscè vive una stagione positiva. Con 46 punti e un quarto posto solido, la squadra ha trovato equilibrio tra fase difensiva e produzione offensiva.

Dove vedere AtalantaU23-Cosenza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

