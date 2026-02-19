Dove vedere Athletic Bilbao-Elche in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Athletic Bilbao-Elche: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 21:02)

Il 20 febbraio ritorna il campionato spagnolo. Una delle sfide più affascinanti che propone il prossimo turno de LaLiga è quella che mette di fronte l'Athletic Bilbao e l'Elche, all'Estadio San Mamés. Il fischio d'inizio è in programma alle 21.00: per scoprire come seguire la partita, continua a leggere quest'articolo.

Athletic Bilbao-Elche sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — La venticinquesima giornata del campionato spagnolo si presenta come una delle più delicate per l'Athletic Bilbao e l'Elche. Entrambe le squadre, infatti, a causa dei disastrosi risultati ottenuti recentemente, stanno scivolando in classifica di diverse posizioni. La squadra di Ernesto Valverde, oggi, si ritrova addirittura in nona posizione, ma le ultime partite hanno dato convincenti segnali di ripresa. Sono infatti arrivate due vittorie consecutive contro Levante e Oviedo. Obiettivo, ritornare nelle posizioni più alte e combattere per strappare il pass verso l'Europa.

L'Elche invece si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere. Ha un solo punto in più rispetto al Maiorca, attualmente terzultimo. La squadra Valenciana nelle ultime cinque partite non è riuscita a vincere neanche una partita, raccogliendo soltanto due punti. Al match si presenta comunque con il pareggio conseguito contro l'Osasuna.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Elche — L'Athletic Bilbao si presenta con un dinamico 4-2-3-1, con una batteria offensiva che sta rendendo al meglio nelle ultime uscite, riprendendosi la scena. L'Elche invece scende in campo con il 4-4-2, modulo più contenitivo e con André Silva e Rodriguez come riferimenti offensivi.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Gomez, N Williams; Guruzeta.

ELCHE (4-4-2): Dituro; Petrot, Chust, Bigas, Valera; Cepeda, Febas, Aguado, Tete Morente; Andre Silva, Rodriguez.