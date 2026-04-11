Dove vedere Athletic Bilbao-Villarreal in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Athletic Bilbao-Villarreal: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 21:02)

Tra le sfide più interessanti della 31ª giornata de LaLiga spicca il confronto tra Athletic Bilbao e Villarreal, in programma domenica 12 aprile alle ore 21:00 nella splendida cornice del San Mamés. Un match che può incidere in maniera significativa sugli equilibri della parte alta della classifica e che promette spettacolo e intensità. Per scoprire dove seguire la gara in diretta tv e streaming, continua a leggere. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ATHLETIC BILBAO-VILLARREAL SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Athletic arriva all’appuntamento in una fase complicata della propria stagione. I baschi hanno rallentato bruscamente il passo, conquistando una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e incappando in diverse sconfitte pesanti, tra cui quelle contro Barcellona, Girona e Getafe. L’unico squillo recente è arrivato proprio tra le mura amiche contro il Betis, ma nel complesso il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Con 38 punti in classifica, la squadra di Ernesto Valverde si trova in una posizione relativamente tranquilla, ma lontana dalle zone europee, che sembrano ormai difficili da raggiungere senza un cambio di marcia immediato.

Situazione ben diversa per il Villarreal, protagonista di una stagione decisamente positiva. Il “Submarino Amarillo” ha dimostrato continuità e qualità, riuscendo anche a mettersi davanti all’Atlético Madrid nella corsa alle posizioni più nobili. La formazione guidata da Marcelino si presenta a questo big match con buone sensazioni, nonostante qualche passo falso recente, come la sconfitta contro il Girona. Tuttavia, le due vittorie ottenute nelle ultime quattro gare confermano la solidità di una squadra che punta con decisione a un piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Villarreal — L'Athletic Club si presenta con il 4-2-3-1 in cui sarà Guruzeta a guidare la manovra offensiva, coadiuvato dai fratelli Williams e Sancet. Il Villarreal di Marcelino invece risponderà senz'altro con il modulo con cui ha costruito la sua fortuna questa stagione, un compatto 4-4-2 con Mikautadze e Moreno in attacco.

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Vivian, Alvarez, Laporte, Yuri; Juaregizar, Rego; Inaki, Sancet, Nico; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Moreno. Allenatore: Marcelino.