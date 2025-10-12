Match decisivo in NFL: padroni di casa leggermente favoriti al Mercedes-Benz Stadium

Carmine Panarella 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 09:36)

La NFL continua ad offrire diversi match interessanti in grado di regalare emozioni e spettacolo: martedì 14 ottobre alle ore 01:15 italiane si gioca la gara tra Atlanta Falcons e Buffalo Bills, un'altra partita equilibrata e molto importante per determinare le sorti del girone. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Atlanta-BuffaloGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Atlanta Falcons-Buffalo Bills in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida di NFL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Atlanta Falcons-Buffalo Bills in diretta live. Il match, in programma martedì 14 ottobre alle ore 01:15 italiane sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che in streaming su Dazn.

Il momento delle due squadre — Diciassettesimo posto per i padroni di casa, che devono comunque recuperare una gara: i due trionfi raggiunti finora, assieme alle due sconfitte subite, lasciano ancora diversi interrogativi circa le reali ambizioni della squadra. Una vittoria casalinga nella prossima sfida in programma aiuterebbe a dare più certezze circa lo stato di forma fisica e della qualità del gioco di squadra espresso, ma non sarà facile per i Falcons perché dall'altro lato ci saranno i Bills desiderosi di continuare il loro positivo inizio di stagione. Gli ospiti si trovano al sesto posto in classifica, dopo aver centrato quattro vittorie e aver steccato in una sola occasione. Ecco perché Atlanta-Buffalo promette di essere una sfida equilibrata che potrà offrire diversi spunti.

Atlanta Falcons-Buffalo Bills, i migliori giocatori — Sicuramente per quanto riguarda i touchdown da lancio i primi nomi che vengono in mente sono rispettivamente Penix e Allen, mentre per i touchdown da corsa da un lato Allgeirer e dall'altro Cook. Per quanto riguarda la percentuale di passaggi completati a partita, i migliori sono senza dubbio ancora una volta Penix e Allen. Da segnalare inoltre Watts e White, che hanno una media di 4.3 e 4.5 placcaggi a partita.