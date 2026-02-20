derbyderbyderby streaming Atletico-Espanyol di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Vallecano-Atletico in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga
Al Wanda Metropolitano va in scena Atletico Madrid-Espanyol, gara valida per la 25esima giornata di Liga spangola. Match delicato per entrambe visto il momento no sia per i madrileni quarti in classifica sia per i catalani sesti. Calcio d'inizio sabato 21 febbraio alle ore 21. Ecco come seguire il match.

Dove vedere Atletico-Espanyol in diretta TV e streaming gratis

Atletico-Espanyol sarà in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Atletico-Espanyol in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

    Dopo il dispendioso 3-3 in Champions in quel di Brugge l'Atletico deve rimettere la testa sul campionato dove, con 2 ko di fila, ultimo con l'umiliante 0-3 nel derby contro il Rayo, è sceso al quarto posto. Il bottino dei Colchoneros ad oggi recita 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte con 38 goal segnati e 21 subiti.

    Se l'Atletico arranca l'Espanyol non sta certo meglio. I biancoblu fino a un mese fa sono stati la vera sorpresa del campionato ma arrivano da 4 ko e 1 pareggio nelle ultime 5 partite e rischiano di rovinare tutto in questo girone di ritorno. Nello scontro diretto giocato ad agosto a campi invertiti successo 2-1 per l'Espanyol.

    Atletico-Espanyol di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV- immagine 3
    Nel girone di andata vittorie dell'Espanyol per 2-1 (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Atletico-Espanyol

    Atletico Madrid col 4-4-2: Oblak estremo difensore; Molina, Gimenez, Le Normand e Ruggeri in difesa; Simeone, Llorente, Cardoso e Bena a centrocampo; Almada e Lookman in attacco. Espanyol che risponde con lo stesso modulo: Dmitrovic fra i pali; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero in difesa; Ngonge, Gonzalez, Lozano e Terrats a centrocampo; Jaen e Dolan in attacco.

    ATLETICO MADRID (4-4-2) - Oblak estremo difensore; Molina, Gimenez, Le Normand e Ruggeri in difesa; Simeone, Llorente, Cardoso e Bena a centrocampo; Almada e Lookman. All. Simeone

    ESPANYOL (4-4-2) - Dmitrovic fra i pali; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero in difesa; Ngonge, Gonzalez, Lozano e Terrats a centrocampo; Jaen e Dola. All. Gonzalez

